Pubblicità in concessione a Google

L’estate 2021 verrà ricordata anche per il Pop it, il gioco tormentone che sta facendo impazzire grandi e piccini. Ovunque: al mare, in montagna, in città.. sui laghi e in riva al fiume: non importa dove tu abbia deciso di trascorrere le vacanze o le giornate estive, avrai con te sicuramente il Pop it.

Pubblicità in concessione a Google

Cos’è il Pop it

E’ un antistress, se avete figli o nipotini sicuramente ne avranno uno o vi avranno chiesto di regalarglielo. Sulla base ci sono delle palline in rilievo cave che vanno spinte giù con le dita. Finite di schiacciare tutte le palline, basta girarlo per ricominciare.

Come è fatto il Pop it

E’ un gioco realizzato con della plastica morbida. Più precisamente è fatto di silicone morbido.

Che forma ha il Pop it

E’ questa la sua forza, oltre ai colori, ha mille forme. Ormai ne esistono di tutti i tipi: vanno tantissimo quelli a forma di animale. Ma ci sono anche quelli dei cartoni animati o quelli dell figure geometriche,

Il Pop it a forma di cibo

Il Pop It a forma di animali

Perchè il Pop It

E’ nato come antistress e come tale abbatte l’ansia e contribuisce ad allieviare lo stress.

#popitchallenge

Il Pop it è così virale che è stato creato anche un hashtag: #popitchallenge. I vari utenti si divertono a gareggiare inventando gli usi più creativi.

Pop It per uso cognitivo

Molti usano il Pop it anche per i i processi della conoscenza intesi funzionalmente come guida nel comportamento. Nei bambini favorisce la concentrazione e il ragionamento logico. Negli anziani affetti da demenza senile allena i centri corticali.

Dove comprare il Pop it

Lo potete trovare praticamente ovunque, se preferite su Amazon ci sono tantissimi Pop it: guarda la galleria completa.