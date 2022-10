Pubblicità in concessione a Google

Ad una settimana dal voto sulle Elezioni Politiche 2022 analizziamo i risultati ottenuti dai rispettivi partiti e candidati nella città di Grottaglie.

Affluenza: Grottaglie ultima in provincia

Partiamo dall’affluenza: la città delle ceramiche e delle uve da tavola ha visto una partecipazione pari solo al 52,48%, ben lontano dal 70% (69,35) del dato precedente. Il dato è il più basso di tutta la provincia.

Stravince il Centrodestra a Grottaglie

La vittoria, netta e marcata, è del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini e Noi Moderati conquistano quasi il 40% dei consensi (39,92), espugnando Grottaglie, da sempre, roccaforte del centrosinistra.

Ottimo risultato del M5S, perde il PD

Ottimo risultato anche del M5S che conquista il 28,50% dei votanti (28,47). Terzo, con delusione rispetto alle aspettative, il raggruppamento con a capo il Partito Democratico fermo (e il nuovo partito di Di Maio) solo al 23% (23,30). Segue Calenda con il 4% (4,06).

Preferenze

Annagrazia Angolano prende 180 preferenze uniche (di chi ha votato solo il candidato), segue Mancarelli con 151 e Iaia 145.

Questi i dati alla Camera. Al Senato non cambia molto… l’ordine di arrivo è lo stesso e le percentuali quasi simili, un punto in più al Movimento 5 Stelle rispetto ad uno in meno al PD.

Nocco prende 123 preferenze, Fusco 182, Cascarano 115.

Risultati Elezioni Politiche 2022 Camera Grottaglie

Risultati Elezioni Politiche 2022 Senato Grottaglie

Risultati per singoli partiti

Analizzando i dati dei singoli partiti si scopre che il Movimento 5 Stelle è il primo partito a Grottaglie con il 28,29% dei consensi. Segue Fratelli d’Italia con il 24,35% e poi il PD che non arriva neanche al 17% (16,98).

Quasi il 10% per Forza Italia (9,89). 4% circa a Calenda e 3,73% alla Lega Salvini (458 votanti).

Il nuovo partito di Di Maio, nato dopo la scissione dal M5S, rappresentato a Grottaglie dal deputato uscente Cassese ottiene lo 0,64% dei consensi pari a 78 voti (Dati alla Camera).