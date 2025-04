Scopri come salire a bordo del veliero più famoso al mondo e vivere un’emozione unica in riva allo ionio

Pubblicità in concessione a Google

Nave Amerigo Vespucci: Il Tour Mediterraneo fa tappa a Taranto dal 16 al 22 aprile

Un’occasione imperdibile per visitare la nave scuola della Marina Militare e il Villaggio IN Italia

Dopo il trionfale Tour Mondiale che ha visto la Nave Amerigo Vespucci solcare i mari di tutto il globo, l’iconico veliero della Marina Militare Italiana è ora protagonista del Tour Mediterraneo 2025. Questo viaggio toccherà complessivamente 17 tappe, concludendosi a Genova il prossimo 10 giugno, in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata della Marina Militare.

Pubblicità in concessione a Google

La settima tappa del Tour Mediterraneo vedrà l’Amerigo Vespucci approdare a Taranto dal 16 al 22 aprile. Dopo tre anni di assenza, lo storico veliero tornerà ad ormeggiare lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese, offrendo ai visitatori un’esperienza unica. In concomitanza con la presenza della nave, sarà allestito anche il Villaggio IN Italia, un’esposizione dedicata alle eccellenze italiane.

Prenotazioni visita Vespucci Taranto

Come Prenotare la Visita a Bordo

Le visite a bordo della Nave Amerigo Vespucci saranno possibili dal 17 al 21 aprile. Per garantire l’accesso, è necessario effettuare una prenotazione gratuita esclusivamente tramite il sito ufficiale: www.tourvespucci.it. Le prenotazioni apriranno il 5 aprile 2025 e ogni utente potrà riservare fino a un massimo di quattro ingressi. Una volta completata la registrazione, si riceverà un’email di conferma con un QR code da presentare all’ingresso.

Nota Bene: L’unico canale ufficiale per le prenotazioni è il sito sopra indicato. Si raccomanda di diffidare da eventuali altri siti o piattaforme non autorizzate.

Il Villaggio IN Italia: Un’Esposizione delle Eccellenze Italiane

In concomitanza con la presenza dell’Amerigo Vespucci, sarà allestito il Villaggio IN Italia, un’esposizione itinerante dedicata a promuovere la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria italiane. Questo progetto, nato da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuto da 12 Ministeri, ha l’obiettivo di condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale, che ha portato l’Italia in 30 Paesi esteri.

Programma delle Attività a Taranto

Durante la sosta a Taranto, oltre alle visite guidate a bordo della nave, il Villaggio IN Italia offrirà una serie di eventi e attività volte a celebrare le eccellenze italiane. Sebbene il programma dettagliato non sia ancora stato reso pubblico, è lecito aspettarsi esposizioni, conferenze, degustazioni gastronomiche e performance artistiche. Si consiglia di monitorare il sito ufficiale e i canali social del Tour Vespucci per aggiornamenti.

La Storia dell’Amerigo Vespucci

Varata nel 1931, la Nave Amerigo Vespucci è considerata una delle imbarcazioni più belle al mondo. Utilizzata come nave scuola per gli allievi ufficiali dell’Accademia Navale, ha svolto numerose missioni addestrative e rappresentative, diventando un simbolo della tradizione navale italiana. Recentemente, ha completato un tour mondiale di 20 mesi, toccando oltre 30 porti in 28 Paesi e attraversando tutti i 5 continenti.