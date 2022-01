Pubblicità in concessione a Google

L’Assessore Antonio Vinci annuncia il potenziamento dei servizi attivi e disponibili presso la Biblioteca intitolata a Gaspare Pignatelli a Grottaglie.

Tra i servizi presenti vi è il MediaLibraryOnLine, la cosiddetta Biblioteca digital quotidiana.

Cos’è il MLOL

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.

Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti in una delle biblioteche aderenti. Attraverso il portale, puoi consultare gratuitamente la collezione digitale della tua biblioteca: ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

MediaLibraryOnLine permette alle biblioteche italiane di farti sperimentare il prestito digitale. Potrai utilizzare il servizio di prestito sia dalle postazioni della tua biblioteca che da casa, dall’ufficio, dalla scuola e non sarà più necessario presentarsi fisicamente in biblioteca per vedere un film o ascoltare musica.

Non solo. Alcune tipologie, come audio e e-book, comprendono anche risorse in download che potrai scaricare e portare con te sul tuo dispositivo mobile.

La prestazione del servizio a Grottaglie

“La piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) consente a tutti gli iscritti della Biblioteca comunale, l’accesso al digital lending (prestito digitale) di ebook e audiolibri. In più, rispetto a questi servizi, da oggi sarà possibile consultare la versione digitale di quotidiani e riviste, nazionali e internazionali, sia da PC sia da altro dispositivo mobile, e sarà garantita la visione, in streaming, di centinaia di film di straordinaria qualità, tutto questo nell’ottica di una Biblioteca in continua crescita ed evoluzione perché i servizi culturali, e l’arricchimento intellettuale dei giovani, passano anche da qui”, è quanto dichiara l’Assessore alla Cultura Antonio Vinci in merito al potenziamento dei servizi digitali della biblioteca “G. Pignatelli” di Grottaglie.

Nuovo servizio PressReader

Gli istituti scolastici potranno accedere ad un patrimonio digitale ricco e variegato di testate giornalistiche e riviste di settore che permettano ai discenti, futuri universitari, un esercizio costante e permanente alla lettura critica delle fonti a supporto delle discipline scolastiche sviluppando un determinato senso critico che solo la lettura delle stesse è capace di suscitare.

“Le stesse riviste digitali di settore costituiranno, al pari, un ottimo ausilio anche per gli universitari residenti e fuori sede, che saranno agevolati nell’approfondimento della disciplina di settore attraverso una lettura aggiornata di fonti inerenti ai loro percorsi di studio accademico”.