Prevenzione tutta al femminile, il prossimo 19 giugno 2024 un’iniziativa della Fondazione Onda ETS, promotrice della prima edizione dell’(H) Open Day dedicato alla prevenzione al femminile.

I presidi offriranno servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, senologia e urologia.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere, per la popolazione femminile, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul benessere psico-fisico. Consulta qui i servizi offerti

I servizi offerti a Taranto e Provincia

ASL Taranto – Presidio Ospedaliero San Pio da Pietrelcina Via Del Mercato, snc Castellaneta (TA)

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: CONSULENZA REUMATOLOGICA

Ulteriori Informazioni: Specialista: Dr.ssa Chiara Lo Barco (reumatologia). Counseling rivolto alle donne dall’età adolescenziale in su sulla salute ossea e sulla prevenzione dell’osteoporosi.

Orario mattina: 08:00 – 12:00

Luogo / Sede: Sala riunioni, piano terra

Prenotazione obbligatoria: No

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/06/2024

Tipologia: VISITA

Ulteriori Informazioni: VISITA CON IL GINECOLOGO

Orario mattina: 08:00 – 12:00

Luogo / Sede: P.O. “SAN PIO DA PIETRELCINA DI CASTELLANETA” – AMBULATORIO DI GINECOLOGIA (PIANO 1)

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 099/8496718

Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024

Tipologia: PRELIEVO PER DOSAGGIO VITAMINA D

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 08:00 – 09:30

Luogo / Sede: P.O. “SAN PIO DA PIETRELCINA” DI CASTELLANETA – SALA RIUNIONI (PIANO TERRA)

Prenotazione obbligatoria: No

ASL Taranto – Ospedale SS Annunziata di Taranto Via Bruno, 1 Taranto (TA) Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/06/2024

Specificare di cosa si tratta: videocounselling su partoanalgesia

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: pagine social istituzionali asl taranto

Prenotazione obbligatoria: No Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/06/2024

Specificare di cosa si tratta: videocounselling su prevenzione tumori sfera genitale

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: pagine social istituzionali asl taranto

Prenotazione obbligatoria: No Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/06/2024

Specificare di cosa si tratta: videocounselling su procreazione medicalmente assistita

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: pagine social istituzionali asl taranto

Prenotazione obbligatoria: No Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 19/06/2024

Specificare di cosa si tratta: videocounselling su PROMOZIONE DELLA SALUTE AL LAVORO IN OTTICA DI GENERE

Ulteriori Informazioni: LA SALUTE DELLA DONNA SUL LUOGO DEVE DIVENTARE UN ASPETTO IMPORTANTE DEI PROGRAMMI DI PREVENZIONE, SIA PERCHE’ IL LAVORO E’ UN DETERMINANTE DI SALUTE/MALATTIA, SIA PERCHE’ VEDE IMPEGNATI TEMPO, RISORSE, ENERGIE SEMPRE CRESCENTI.

Orario mattina: 00:00 – 00:00

Orario pomeriggio: 00:00 – 00:00

Luogo / Sede: PIATTAFORME SOCIAL DELLA ASL DI TARANTO

Prenotazione obbligatoria: No