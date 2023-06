Prevenzione incendi boschivi in provincia di Taranto

Pubblicità in concessione a Google

L’Ente Provincia di Taranto, nell’ambito delle attività finalizzate alla previsione, alla

prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi, nella giornata odierna ha sottoscritto per l’anno 2023 una convenzione con il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e

Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale ionico.

Resosi necessario a seguito dell’inizio della stagione estiva e del considerevole aumento

delle temperature, l’accordo ha come obiettivo quello di dar vita ad una collaborazione che prevenga e fronteggi in modo adeguato il diffondersi dei roghi nelle aree in cui è presente una fitta vegetazione o in altre parti di territorio ritenute a rischio di incendio.

Fra queste spicca il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, che sarà oggetto, al pari di zone immediatamente limitrofe, di specifiche attività quali la sorveglianza ed il pattugliamento territoriale mediante l’impiego giornaliero di almeno due mezzi che opereranno alternativamente nei versanti occidentale ed orientale dell’area del Parco, la cui gestione provvisoria è stata affidata alla stessa Provincia di Taranto con legge regionale.

Le porzioni di territorio in cui concentrare le attività di monitoraggio saranno indicate

dall’Ente provinciale sulla base degli scenari operativi e dei bollettini di previsione degli

incendi boschivi. La convenzione prevede, inoltre, che la collaborazione dovrà essere

prestata in caso di necessità per il pronto impiego delle due vasche mobili (rispettivamente

da 7.500 e 12.000 litri) messe a disposizione dall’Ente Parco per rifornimento da elicottero,

o mezzi terrestri, compreso il supporto per il loro approvvigionamento idrico.

Le squadre operative di volontari dovranno essere composte da almeno due unità, debitamente formate ed in possesso di idoneità fisica comprovata dall’apposita certificazione medica prevista per legge. Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile, oltre concordare e fornire preventivamente la programmazione, almeno settimanale, delle attività, sarà tenuto ad informare l’Ente Provincia delle operazioni svolte e a redigere un report giornaliero con l’indicazione degli interventi eseguiti e degli eventi che si sono verificati.

“Con la campagna Antincendi Boschivi 2023 – ha dichiarato il presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci– sarà osservato un programma di attività che punta a rafforzare le operazioni di contrasto di un fenomeno che ogni anno causa gravissimi danni economici e la perdita di vite umane.

In particolar modo nel periodo estivo, quella degli incendi è una minaccia che va costantemente monitorata e fronteggiata, ma sono certo che i migliori risultati in questa “lotta” possano essere raggiunti programmando e mettendo in pratica azioni di prevenzione mirate, il tutto a vantaggio della sicurezza di un intero territorio. Di conseguenza, ritengo che la Convenzione sottoscritta con le Associazioni di volontariato e la Protezione Civile sia uno strumento più che valido per favorire la conservazione e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e paesaggistico troppo spesso messo in pericolo da eventi calamitosi. dietro ai quali c’è quasi sempre la mano dell’uomo.”

Alla stipula della Convezione hanno partecipato il vicepresidente della Provincia di Taranto,

Vito Parisi, (in sostituzione del presidente Melucci, assente per impegni istituzionali); il

dirigente ed il funzionario del Settore Pianificazione e Ambiente, Aniello Polignano e Filippo Bellini; il rappresentante legale dell’Associazione, Giorgio Simeone.