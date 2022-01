Pubblicità in concessione a Google

Al via questa mattina il nuovo servizio di spazzamento e pulizia delle strade a Grottaglie, come annunciato il servizio interesserà, nella fase preliminare, due zone della città: le cosiddette zona A3 e zona C3 (guarda qui le vie).

Mezzi in strada di primissima mattina per intervenire sulle vie interessate ma la risposta dei cittadini si è vista solo in parte.

Non tutti hanno rimosso l’auto è chiaramente dove lo stallo era occupato la macchina pulitrice non è riuscita ad intervenire.

“Oggi siamo stati tolleranti, essendo il primo giorno, ma da mercoledì prossimo non potremo più ammettere chi decide di non rispettare quanto previsto”, segnala l’assessore Maurizio Stefani.

Il servizio interesserà una nuova zona, la C3, mercoledì prossimo 12 gennaio.

Ricordiamo che il servizio prevede il funzionamento del carro di rimozione forzata per le auto parcheggiate negli stalli interessati dalla pulizia.