“Oggi come non mai, anche sul nostro territorio, l’emergenza legata al mondo del lavoro è un tema cogente che necessita di una riflessione più profonda, anche in questa giornata, per richiedere ancora con più forza un intervento incisivo e definitivo su almeno due fronti, quello della piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro e quello delle vertenze ancora aperte che meritano risposte più concrete. Ci riferiamo alla vertenza oramai atavica di Acciaierie d’Italia (ex ILVA) e della più recente vertenza Leonardo insieme alle tante altre rimaste ancora aperte.”

E’ quanto comunica il manifesto lanciato per il Primo Maggio 2024 dal circolo del Partito Democratico di Grottaglie.

“Altro punto fondamentale, in questo momento storico, è la questione salariale divenuto un caposaldo della nostra battaglia politica. Riteniamo non più prorogabile in tal senso un intervento strutturale che sancisca dei limiti al disotto dei quali, qualsiasi attività lavorativa venga considerata sfruttamento e non lavoro.”

Continua la nota firma del segretario Guarini.

“In tal senso plaudiamo all’iniziativa nazionale, avvenuta in data odierna, da parte di una delegazione dei partiti di opposizione PD, M5S e AVS, di depositare alla Corte Suprema di Cassazione una legge di iniziativa popolare sul salario minimo, proposta che e’ stata affossata in Parlamento dalla maggioranza qualche mese fa.

Auspichiamo, per il futuro, che il lavoro torni ad essere al centro dell’agenda politica nazionale anche per il nostro territorio, e ancor più l’intero meridione d’Italia. Buon 1 Maggio.”