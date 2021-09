PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Prosegue il progetto del “Taxi sociale” a Grottaglie grazie alla partnership con PMG Italia, suggellata nel 2016 e rinnovata proprio in questi mesi dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune, con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio che, visto il successo dei servizi svolti attraverso il veicolo, hanno scelto di investire nel progetto. La collaborazione con PMG Italia nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato, prevista dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n° 328/2000, e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento. In tale ottica il Comune ha rinnovato il progetto perché presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno al quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando il divario tra le persone e spostando l’attenzione verso ciò che queste possono fare, se le si mettono nelle condizioni di realizzare. Il progetto prevede servizi di trasporto sociale e accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.

PUBBLICITA\'. Per questo spazio tel: 3477713802

Il Progetto Mobilità Garantita ha preso vita

Il Progetto Mobilità Garantita ha preso vita e potrà adesso proseguire per altri 4 anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento del veicolo, del suo mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna dell’autoveicolo. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda è strettamente legato a quello della comunità nella quale vivono ed operano.

Il progetto ha assicurato per quattro anni il trasporto di persone disabili, con ridotta o impedita capacità motoria, o comunque impossibilitate all’utilizzo dei propri mezzi o dei mezzi pubblici, verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative, grazie alla preziosa collaborazione dei volontari e volontarie dell’Associazione Avis di Grottaglie, a cui fu affidato il servizio tramite apposita manifestazione di interesse nel 2017.

“Sostegno alle famiglie e maggiore autonomia sul territorio”

L’assessora Marianna Annicchiarico così commenta: “Dare continuità a questo progetto significa garantire sostegno alle famiglie nonché maggiore autonomia sul territorio, necessaria quando si vivono difficoltà di tipo economico e/o psicomotorio”.

Il Sindaco Ciro D’Alò conclude: “Emerge forte in questo progetto quel senso di comunità per il quale abbiamo lavorato in questi anni e che ha guidato tutte le nostre scelte politiche, consci del fatto che solo accrescendo il senso di responsabilità e costruendo solide prassi di solidarietà, nessuno possa mai restare indietro”.

Importante contributo di commercianti e imprenditori

Il rinnovo del progetto, come nel 2016, è reso possibile grazie alla sensibilità e alla disponibilità di numerosi commercianti e imprenditori della zona che hanno contribuito e che sosterranno ancora il suo finanziamento.

Le richieste di trasporto possono essere inoltrate attraverso l’ufficio dei servizi sociali, che si occuperà di autorizzare e organizzare il servizio.