Pronta la Carta Dedicata a te 2024: 500 euro per 1101 famiglie di Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa la cittadinanza che da oggi è possibile recarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali per ricevere il codice di attivazione della “Carta Dedicata a te”.

Cos’è la Carta Dedicata a te 2024

La Carta Dedicata a Te è la carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo «una tantum» di 500 euro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. .

Pubblicità in concessione a Google

LA CARTA DEDICATA A TE IN BREVE:​

è utilizzabile per i propri acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard;​

consente di ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura (consultabili al seguente link);

è completamente gratuita ;​

;​ funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

In calce a questo avviso è pubblicata la lista dei 1101 beneficiari individuati dall’INPS. Per motivi di riservatezza, i beneficiari sono identificati tramite il numero di protocollo INPS associato alla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata per richiedere la certificazione ISEE del nucleo familiare.

Beneficiari

Non bisogna presentare alcuna domanda. I beneficiari della Carta Dedicata a te sono stati selezionati dall’INPS secondo i criteri di priorità definiti dal Ministero e fino ad esaurimento delle carte assegnate a ciascun Comune. Il Comune di Grottaglie è incaricato di verificare:

La posizione anagrafica dei beneficiari;

Eventuali incompatibilità con altre misure di sostegno locali, anche sulla base delle informazioni rinvenienti dai Servizi Sociali comunali.

I requisiti per l’accesso al contributo, alla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale (24 giugno 2024), sono:

tutti i componenti del nucleo familiare devono risultare iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

il nucleo familiare deve essere in possesso di una certificazione ISEE ordinario valida, con un indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

Contributo

La misura prevede un contributo economico di 500,00 euro per nucleo familiare, erogato tramite carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili, fornite da Poste Italiane S.p.A.

Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. Le somme erogate devono essere utilizzate interamente entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla “Carta Dedicata a te 2024” e sul ritiro dei codici personali, è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di ricevimento:

Martedì dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì dalle 09.00 alle 11.00

Si ricorda che è necessario presentare carta d’identità e codice fiscale per il ritiro dei codici personali.

Chi sono i beneficiari

Consultando questo elenco è possibile verificare se si è beneficiari.