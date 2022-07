Pubblicità in concessione a Google

Il gran caldo è terminato. Come preannunciato i giorni scorsi, l’anticiclone africano aveva le ore contate, e così è stato.

Pubblicità in concessione a Google

La giornata odierna, pur cominciata in maniera calda e soleggiata, sta già rivelando in queste ore il cambio di scenario. Grossi nuvoloni appaiono nei cieli pugliesi e in alcune zone, già nelle prime ore del pomeriggio, alcune grosse gocce hanno dato il via alla tregua al caldo rovente.

Si preannuncia una fase decisamente più fresca, dovutamente all’ingresso di correnti fredde da nord. Questo brusco impatto però determinerà la comparsa di pioggia e temporali anche noi forte intensità, con rischio grandinate.

Anche il forte vento la farà da padrone, con raffiche importanti sia sul litorale adriatico che ionico, di forte intensità che raggiungeranno anche i 50-70 km/h.

Ma l’effetto più significativo (ed atteso) del passaggio di questa perturbazione, sarà un importante calo termico, che nelle zone di Grottaglie e Taranto porterà una diminuzione delle temperature di anche 20°C.

Per la giornata di domani si prevede un peggioramento del tempo e un intensificarsi della perturbazione. L’instabilità odierna lascerà il posto a una giornata di pioggia intensa e temporali.

Le nubi si allontaneranno sabato, lasciando però spazio al forte vento. Le temperature si manterranno fresche per qualche giorno, dalla prossima settimana si prevede una nuova rimonta.