Pubblicità in concessione a Google

Si tratta di e-mail, telefonate e messaggi inaspettati da parte di persone che si fingono Amazon e fanno spesso riferimento a un addebito non autorizzato per il pagamento dell’iscrizione o a un avviso di scadenza dell’iscrizione. Chiedono di verificare l’account fornendo informazioni personali e di pagamento.

Pubblicità in concessione a Google

A cosa devi fare attenzione?

I truffatori potrebbero inviare falsi allegati e-mail o dire che ti è stata addebitata una tariffa elevata.

Come puoi evitare di essere truffato?

Visita il

Centro Comunicazioni

su Amazon.it o sulla nostra app per visualizzare le e-mail autentiche di Amazon. Per verificare lo stato di iscrizione a Prime, autorizzare i pagamenti o apportare modifiche ai dati di fatturazione e all’account, accedi al tuo account Amazon e vai su

Il mio account

. Il Servizio Clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aiutarti con qualsiasi domanda tu possa avere.

Mantieni gli altri al sicuro

Se ricevi comunicazioni (chiamate, messaggi o e-mail) che pensi non provengano da Amazon,

Amazon continua a investire per proteggere i propri clienti da ogni tipo di truffa e informare il pubblico su come prevenirle. Scopri di più sul nostro impegno e sulle iniziative più recenti sul nostro blog. Per ulteriori informazioni su come rimanere al sicuro online, visita l’Area legale, Sicurezza e privacy nella pagina del Servizio clienti Amazon.

Attenzione anche ai truffatori che chiedono dati di pagamento per “investire” in azioni Amazon o altre presunte opportunità di business. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) è una risorsa per verificare se la società o il dominio è legittimo e autorizzato. Questo è il link attraverso cui è possibile visualizzare, sul sito della CONSOB, l’elenco delle imprese di investimento abilitate a prestare servizi di investimento in Italia. Visita anche la pagina ‘Occhio alle truffe!’ di CONSOB per ulteriori suggerimenti su come difenderti dalle truffe.