Torna ad innalzarsi la protesta del Comitato Comparti C di Grottaglie.

Alle ore 8,30 di giovedì 30 giugno i membri del Comitato si ritroveranno dinanzi al Palazzo Municipale di Grottaglie per manifestare e poi assistere compatti alla seduta del Consiglio Comunale in cui verrà discussa e portata ai voti la mozione sul valore dei terreni ricadenti nei Comparti C ai fini IMU. A darne comunicazione è lo stesso Comitato.

