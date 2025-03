Pubblicità in concessione a Google

Con il Decreto n. 15 del 24 marzo 2025, il Presidente facente funzione della Provincia di Taranto ha ufficialmente convocato i comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 4 maggio 2025, dalle ore 08:00 alle 20:00, presso il Palazzo della Provincia, sito in via Anfiteatro 4 a Taranto, nella Sala Consiliare al primo piano.

Le regole per la partecipazione

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’elezione avverrà con il sistema del secondo grado, come stabilito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta Legge Delrio): saranno cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Provincia a eleggere il nuovo Presidente.

Potranno candidarsi alla carica di Presidente i Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio provinciale, purché siano in carica alla data fissata per la chiusura della presentazione delle candidature, ovvero il 14 aprile 2025.

Le candidature dovranno essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto e presentate presso l’Ufficio Elettorale istituito presso la sede della Provincia nei seguenti giorni:

Domenica 13 aprile 2025 , dalle ore 08:00 alle 20:00;

Lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 08:00 alle 12:00.

Lo scrutinio dei voti avverrà immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, oppure alle ore 08:00 del giorno successivo, in base alle disposizioni operative.

Le norme di riferimento

Il provvedimento richiama una serie di fonti normative fondamentali per la regolamentazione delle elezioni provinciali, tra cui:

la Legge 56/2014 , con particolare riferimento ai commi da 58 a 79 dell’art. 1;

le circolari ministeriali n. 32/2014 e n. 35/2014 ;

l’art. 21 bis del Decreto Milleproroghe (DL 202/2024, convertito in Legge 15/2025), che deroga temporaneamente alla norma che impone ai sindaci candidati di avere un mandato residuo non inferiore a diciotto mesi. Tale deroga si applica per le elezioni del 2025 e 2026, permettendo una più ampia partecipazione.

Il decreto è stato trasmesso a Prefettura, Questura, Sindaci dei Comuni della Provincia e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell’Ente per garantirne la massima diffusione tra gli amministratori locali coinvolti nel processo elettorale.

Verso una nuova guida per la Provincia

Le elezioni del 4 maggio rappresentano un passaggio fondamentale per la Provincia di Taranto, chiamata a ristabilire la piena operatività istituzionale dopo una fase di transizione. La nuova guida provinciale avrà il compito di affrontare le sfide del territorio, in un contesto complesso, segnato da importanti dinamiche politiche e amministrative.