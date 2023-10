Pubblicità in concessione a Google

Nella piena osservanza dei tempi indicati ed in anticipo rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale, da quest’oggi ha preso il via il servizio di Integrazione scolastica e Trasporto degli alunni con disabilità, servizio che ogni anno viene garantito dalla Provincia di Taranto ai soggetti più fragili che frequentano gli Istituti secondari superiori.

“L’accelerazione che, già dal mese di ottobre, ha permesso l’inizio di questa attività essenziale per la realizzazione del diritto fondamentale all’istruzione – ha dichiarato il presidente dell’Amministrazione provinciale, Rinaldo Melucci – è frutto dell’encomiabile lavoro svolto dal Settore Affari Generali di un Ente che è sempre pronto a mostrarsi sensibile alle istanze e alle esigenze delle categorie che necessitano di maggiori attenzioni senza far mai mancare il proprio apporto. Desidero, inoltre, ricordare che da quest’anno il servizio, invece di interrompersi come di consueto il 30 maggio, proseguirà ininterrottamente sino alla chiusura delle scuole previste per il mese di giugno, venendo poi garantito anche agli studenti che dovranno sostenere gli esami di maturità.”

Per questo anno scolastico potranno usufruire delle attività di Integrazione scolastica e Trasporto 272 utenti, di cui 213 con disabilità psico-fisiche e 59 con disabilità sensoriali, mentre, tramite le ditte aggiudicatarie dei servizi, saranno impegnati 137 educatori specializzati, 43 operatori sociali e 32 assistenti alla comunicazione. Parti attive saranno anche 16 autisti e altrettanti accompagnatori che assicureranno i collegamenti tra gli Istituti scolastici e le abitazioni dei ragazzi, contribuendo a garantire serenità e parità di condizioni di vita e lavoro alle famiglie interessate.

Un’altra novità del servizio, con cui la Provincia intende offrire a tutti gli studenti con disabilità l’occasione di sviluppare le proprie capacità e realizzare il proprio potenziale, è rappresentata dalle diverse attività laboratoriali ed integrative che saranno svolte nel corso del normale orario delle lezioni. Il tutto con l’obiettivo di promuovere l’inclusione ed eliminare ogni tipo di barriera che risulti in grado di ostacolare la fruizione di un’esperienza scolastica più completa.

Si segnala che la Provincia di Taranto sta già lavorando per assicurare dal prossimo anno l’avvio delle attività di Integrazione e Trasporto degli studenti con disabilità in coincidenza con l’inizio delle lezioni previsto a settembre