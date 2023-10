Pubblicità in concessione a Google

Il punto sulle grandi opere che riguardano il territorio e la Provincia di Taranto, ma anche la valutazione di quelle problematiche che stanno frenando l’iter di progetti che, qualora realizzati, saranno in grado di determinare importanti ricadute economiche per l’intera area ionica.

È, in estrema sintesi, quanto registratosi nel corso del tavolo tecnico tenuto a Bari presso gli uffici dell’Assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia, dove il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ha portato all’attenzione dell’assessore Anita Maurodinoia e dei funzionari regionali i dossier relativi ad una serie di interventi in corso di esecuzione e nella loro fase progettuale.

I lavori in Provincia di Taranto

Nello specifico, i partecipanti all’incontro hanno discusso di opere come quella concernente l’adeguamento della S.P. 58 che collega Martina Franca ad Alberobello, dell‘ampliamento del ponte ferroviario che insiste su questa stessa arteria e dei lavori che riguardano il terzo Lotto della “Tangenziale Sud” e le altre arterie che dovranno collegare il capoluogo ionico al punto più estremo del versante orientale della provincia.

La riunione si è occupata anche dell’intervento relativo alla linea “Taranto-Brindisi-Nuova Stazione di Taranto Nasisi” con il terminal intermodale passeggeri ferro gomma. A tal proposito, va ricordato che, proprio allo scopo di accelerare i tempi, poco meno di un mese fa è stata indetta la conferenza di servizi decisoria per dar luogo all’approvazione del progetto definitivo per l’appalto integrato.

Non è mancato un passaggio chiarificatore sulla S.P. 66, che viene attraversata da una ciclovia per la quale la Regione ha necessità di stabilire a chi, fra Provincia e Comune di Martina Franca (si segnala che al tavolo ha preso parte anche l’assessore alla Viabilità dell’Ente martinese), spettano la manutenzione e tutto ciò che riguarda la circolazione e la segnaletica.

Allo scopo di risolvere questi dubbi, in un clima di grande collaborazione, la Provincia ed il Comune di Martina Franca hanno manifestato il proposito di stipulare una convenzione con l’obiettivo di determinare la competenza di intervento per quanto attiene alla segnaletica stradale (l’onere ricadrebbe sulla Provincia) e all’attività di manutenzione e vigilanza (opererebbe in questo caso il Comune di Martina Franca), una soluzione che conferma in tal modo la piena sinergia fra i due Enti.

A margine del tavolo, il presidente dell’Amministrazione provinciale, Melucci, ha ringraziato l’assessore Maurodinoia per la disponibilità e l’attenzione riservate a questioni che per il territorio tarantino rivestono grande importanza.