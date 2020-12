Con determina dirigenziale n. 1095 del 02/12/2020 (in allegato alla notizia), la scadenza per la presentazione e l’abbinamento delle domande di Buono Servizio per Disabili e Anziani non autosufficienti, relativa alla 1^ finestra della V^ annualità 2020/20201, è stata prorogata, in via definitiva, alle ore 12:00 di martedì 15 dicembre p.v.

La proroga si è resa necessaria, in particolar modo, per consentire il perfezionamento delle procedure di abbinamento di tutte le domande già avviate e incorse in eventuali difficoltà o problemi tecnici o rese difficoltose dalle attuali contingenze correlate alla pandemia da Covid-19. A tutte le domande avviate entro la scadenza originariamente stabilita (ore 12:00 del 24 novembre 2020) sarà garantita con certezza assistenza prioritaria da parte di Innovapuglia.

Alle domande di buono servizio che risulteranno avviate in prima lavorazione successivamente alle ore 12:00 del 24 novembre 2020, infatti, sarà attribuito un ordine di priorità secondario nelle tempistiche di evasione di eventuali richieste di assistenza tecnica a cura di Innovapuglia S.p.a. e, in caso di mancato invio e finalizzazione delle stesse entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2020, la responsabilità sarà attribuita in via assoluta ed esclusiva a ritardo/negligenza dell’istante (e per suo conto dell’eventuale soggetto “delegato”), qualunque risulti essere la ragione tecnica del mancato invio. Non potranno in alcun caso essere concesse ulteriori proroghe.

La determina dirigenziale (in allegato alla notizia), inoltre, reca importanti indicazioni per la successiva fase istruttoria a cura degli Ambiti Territoriali sociali e – in particolar modo – interviene in via preventiva sanando e derogando alcuni vizi formali che potrebbero essere presenti nei modelli di domanda, a causa di errori di compilazione non sostanziali e bug della piattaforma telematica (particolare rilevanza assume la correzione di un errore di calcolo che si è verificato su circa 2.400 preventivi e che sarà corretto in fase istruttoria).

L’istruttoria delle domande a cura degli Ambiti territoriali sociali, quindi, avrà inizio alle ore 12:01 del 15 dicembre p.v. e si concluderà tassativamente entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2021, con adozione dell’atto finale di approvazione delle graduatorie A (centri diurni) e B (servizi domiciliari).