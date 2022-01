Esplosione di contagi nelle ultime ore in Puglia: lunedì scuola in presenza o DAD?

Alcuni comuni pugliesi iniziano a chiudere le scuole in presenza agendo in modo autonomo sulla base dello scenario in atto nel comune, senza attendere ordinanze dall'alto

L’aumento dei contagi delle ultime ore e la riapertura delle scuole a partire da lunedì 10 sta tenendo banco sui social: in molti si stanno chiedendo se il presidente della Regione emetterà una ordinanza con la DAD oppure se lunedì la scuola riaprirà in presenza come programmato.

50mila positivi in Puglia

La Puglia ha oltre 50mila persone attualmente positive: per la precisione sono 50.664. Per ciò che concerne gli ospedali 408 sono le persone ricoverate in area non critica e 34 le persone in terapia intensiva. Dal bollettino epidemiologico di oggi si registrano 5.581 nuovi contagi, ieri 5.558, avanti ieri 5.541.

Ma la regione è al momento in zona bianca.

Parte di Presidi propongono DAD

Sulla vicenda del rientro a scuola in presenza o dell’avvio della DAD si sono espressi anche una parte dei presidi proponendo l’avvio della DAD da lunedì fino a tutto gennaio.

Alcuni comuni pugliesi iniziano a chiudere le scuole in presenza

Alcuni comuni pugliesi hanno agito con una propria ordinanza, senza attendere la regione: a Copertino, in provincia di Lecce per citarne uno, la DAD scatterà lunedì, ad oggi i contagi erano oltre mille su circa 23mila abitanti.

In Campania non riapriranno le scuole elementari e medie

“E’ irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”.