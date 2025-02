Pubblicità in concessione a Google

Nei prossimi giorni, la Puglia sarà interessata da un’ondata di gelo proveniente dall’Europa orientale, che porterà un significativo calo delle temperature in tutta la regione. Le previsioni indicano che le temperature minime potrebbero avvicinarsi allo zero, soprattutto nelle zone interne e collinari, aumentando il rischio di gelate notturne.

Previsioni meteorologiche per i prossimi giorni

Secondo le ultime previsioni, l’ondata di gelo interesserà la Puglia a partire da giovedì 20 febbraio 2025. Le temperature subiranno un calo significativo, con valori minimi che potrebbero scendere fino a 3-5°C nelle zone costiere e avvicinarsi allo zero nelle aree interne. Le massime diurne si manterranno intorno ai 10-12°C. Questa situazione è dovuta all’afflusso di aria fredda di origine artica che sta investendo l’Europa orientale e si sta spostando verso sud, influenzando anche l’Italia meridionale.

Possibilità di gelate e consigli utili

Con l’abbassamento delle temperature notturne, aumenta il rischio di gelate, specialmente nelle zone rurali e collinari della Puglia. Le gelate possono causare danni significativi all’agricoltura, in particolare alle colture sensibili al freddo. Ecco alcuni consigli per mitigare gli effetti delle gelate:

Proteggere le piante con teli o coperture specifiche durante le ore notturne.

Evitare di irrigare nelle ore serali, poiché l’umidità può aumentare il rischio di formazione di ghiaccio sulle piante.

Monitorare costantemente le previsioni meteorologiche per adottare tempestivamente le misure necessarie.

Possibili precipitazioni

Attualmente, le previsioni non indicano precipitazioni significative durante l’ondata di gelo in arrivo. Tuttavia, nelle zone più elevate, come i rilievi del Gargano e delle Murge, non si esclude la possibilità di deboli nevicate, soprattutto durante le ore notturne quando le temperature saranno più basse. La probabilità di grandinate è al momento considerata bassa. È comunque consigliabile rimanere aggiornati attraverso fonti ufficiali per eventuali variazioni nelle previsioni.

Per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo locali e per monitorare eventuali aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Servizio Meteorologico Nazionale.