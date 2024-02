Pubblicità in concessione a Google

Nei giorni scorsi gli specialisti della Chirurgia Vascolare del “Di Venere”, allertati per un’emergenza dai colleghi del Pronto Soccorso di Altamura, hanno potuto verificare le condizioni di gravità del paziente mediante la trasmissione digitale delle immagini della Tac mentre il paziente era ancora in ambulanza per il trasferimento, di studiare rapidamente il caso prima del suo arrivo, preparare la sala operatoria e la protesi adeguata per intervenire con successo su un aneurisma rotto dell’aorta addominale, una patologia con una mortalità assai elevata (tra il 70 e il 90%).

Uno dei primi esempi concreti dell’applicazione della trasmissione digitale delle informazioni nella ASL Bari: tra un ospedale e l’altro, tra reparti lontani quasi 60 km. Distanza annullata dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare la Cartella Clinica Elettronica che permette di eseguire consulenze a distanza, potendo richiamare – con un semplice click appunto – il diario clinico del paziente, gli esami di laboratorio e le immagini radiografiche.