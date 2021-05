Puglia: Vaccinazioni Covid per chi ha tra 40 e 49 anni. Ecco le date per la prenotazione

Pubblicità in concessione a Google

Accelera la campagna vaccinale: con ordinanza n. 6 il Commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, apre alla prenotazione delle vaccinazioni per persone tra 40 e 49 anni.

Prosegue l’apertura delle prenotazioni della vaccinazione anti-covid per le persone nate fra il 1962 e il 1981.

Puoi prenotare a partire dalle 14:00 del giorno stabilito dal calendario, in base al tuo anno di nascita, tramite:

https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/, con SPID o con codice fiscale e tessera sanitaria; farmacie accreditate al servizio farmacup; numero verde 800 713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

Date delle prenotazioni per le vaccinazioni

Questo il calendario:

Anno di nascita Avvio della prenotazione 1962-1963 Lunedì 10 maggio 1964-1965 Giovedì 13 maggio 1966-1967-1968-1969 Sabato 15 maggio 1970-1971-1972-1973 Lunedì 17 maggio 1974-1975-1976-1977 Mercoledì 19 maggio 1978-1979-1980-1981 Venerdì 21 maggio

L’attivazione del servizio avviene sempre alle ore 14

Hai più di 60 anni ma non hai ancora un appuntamento fissato?

Potrai prenotare attraverso gli stessi canali. Con le stesse modalità può prenotare chiunque, dai 60 anni in su, non abbia finora aderito alla campagna vaccinale.

Rientri tra le persone estremamente vulnerabili?

Non devi accedere al servizio di adesione: attendi la chiamata del tuo medico di medicina generale o del tuo centro specialistico di cura.

Hai una grave disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3?

Puoi contattare il tuo medico. Le persone in condizioni di fragilità seguono un percorso dedicato: attendono la chiamata del medico o del centro specialistico di cura se sono estremamente vulnerabili, contattano il proprio medico se hanno una grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.