A breve lo scenario dell’Italia potrebbe cambiare: le aree gialla, arancione e rossa potrebbero subire delle modifiche già in questi giorni.

Ci sono Regioni dove la curva de contagi e la situazione degli ospedali è molto preoccupante, e potrebbero passare in zona rossa. Tra queste c’è la Puglia, che al momento si trova in area arancione: il presidente Michele Emiliano ha richiesto al Governo un passaggio in zona rossa non per tutta la regione ma solo per alcune aree dove le situazioni sono più critiche, e sarebbero le province di Foggia e BAT.

Si attendono i dati aggiornati ad oggi dell’Istituto Superiore di Sanità e sulla base di questi verranno prese decisioni di conseguenza.