Dopo una fase di sperimentazione, la Regione Puglia ha lanciato l’applicazione PugliaXTe, il nuovo assistente virtuale per ricevere in tempo reale sul proprio smartphone informazioni su notizie, iniziative e opportunità dell’ente regionale.

Progettata e realizzata dalla Struttura speciale di Comunicazione istituzionale, dalla Sezione Trasformazione Digitale del Dipartimento Sviluppo economico e dall’Ufficio Transizione Digitale della Regione Puglia, l’app PugliaXTe consentirà di restare aggiornati su news, bandi, avvisi e concorsi destinati dalla Regione Puglia a persone fisiche, enti, imprese e organizzazioni del Terzo settore.

L’applicazione è disponibile per i sistemi operativi Android e iOS. Al termine dell’installazione, ogni utente potrà personalizzare il proprio flusso informativo, indicando gli argomenti e i temi di suo interesse. Una notifica a comparsa lo avviserà ogni volta che saranno pubblicati contenuti in linea con le proprie preferenze. L’applicazione è completata da un elenco di link utili ai principali canali ufficiali di informazione e comunicazione della Regione Puglia.

“La Puglia a portata di click! È questo il senso di questa app che abbiamo immaginato e progettato per consentire ai cittadini e alle imprese di rimanere sempre aggiornati sulle opportunità, sulle iniziative e sui bandi regionali. Oramai – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci – molte delle nostre attività quotidiane possono essere svolte attraverso i nostri cellulari e scaricando facilmente delle app. Ecco, PugliaXTe intende essere uno strumento di facile utilizzo, in grado di mantenere gli utenti aggiornati, utilizzando il cellulare, semplificando l’accesso alle numerose notizie che possono trovarsi sul web e mettendo insieme in maniera ben organizzata le principali novità per chi cerca notizie su avvisi, concorsi e bandi”.

“Grazie all’app PugliaXTe – commenta Rocco De Franchi, dirigente regionale della Struttura speciale di Comunicazione istituzionale – accorciamo ulteriormente la distanza tra Pubblica Amministrazione e cittadini, enti, mondo delle imprese e del Terzo settore, proseguendo il lavoro di trasformazione digitale e di facilitazione dell’accesso all’attività informativa e amministrativa della Regione Puglia. Dopo una fase di test, l’app è adesso disponibile per il download su tutti gli store digitali. Restare aggiornati sulle notizie dell’ente regionale non è mai stato così facile”.

L’applicazione PugliaXTe è disponibile sull’Apple Store al link: https://apps.apple.com/vn/app/pugliaxte/id6471089982

Questo, invece, il link per effettuare il download sul Play Store di Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.regionepuglia.pugliaxte

PugliaXTe è finanziata con risorse del POR Puglia2014/2020 – Asse XI e XIII.