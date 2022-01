Pubblicità in concessione a Google

Completata in modo ottimale la pulizia delle strade a Grottaglie nella zona C3: questa mattina era in programma il nuovo servizio di spazzamento meccanizzato che sta interessando in questa fase preliminare sono alcune zone.

Pubblicità in concessione a Google

“Possiamo ritenerci soddisfatti, tutti i grottagliesi hanno spostato l’auto e i mezzi sono riusciti a effettuare il servizio senza intoppi o difficoltà”, è quanto segnala Maurizio Stefani, assessore all’ambiente, intervenendo a margine della attivazione del nuovo servizio comunale.

“Tranne alcune rarissime eccezioni abbiamo riscontrato una importante risposta da parte dei cittadini”. Aggiunge l’assessore.

In basso alcune immagini che testimoniano le strade deserte. Mercoledì prossimo il servizio ritornerà nella zona A3 e l’ultimo mercoledì del mese nuovamente nella C3.