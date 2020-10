Il gioco d’azzardo online in Italia è oggi molto popolare e non solo per i casinò online nazionali ma anche per gran parte di quelli esteri. Questi ultimi infatti possono operare anche sul territorio nazionale grazie alla concessione della AAMS. Tra i giochi più apprezzati dagli italiani ci sono le emergenti VLT slot e le slot machine classiche e ultramoderne queste ultime create da società di alto rango come ad esempio la Microgaming, la NetEnt o la Playtech, giusto per citarne alcune tra le più famose.

Le differenze tra le slot VLT e le classiche

C’è molta confusione sulla natura delle slot VLT. Le persone infatti usano spesso il termine quando si riferiscono a video poker o a una video slot situate in un casinò. Ci sono invece delle differenze ben definite tra un VLT e una video slot machine.

In primo luogo, in alcune giurisdizioni, il risultato dei giochi su un VLT è determinato da un sistema di determinazione centrale piuttosto che dalla singola macchina.

Questo è in effetti il ​​motivo per cui sono chiamati “terminali” della video lotteria. Questa distinzione potrebbe avere importanti implicazioni legali in termini di classificazione di un VLT come slot machine o lotteria, ma è irrilevante in termini di esperienza del giocatore.

In secondo luogo, in Italia i VLT online soldi veri sono ammesse e spesso si tratta di piattaforme multi-gioco che offrono giochi di slot, video poker, e talvolta una varietà di altri giochi come il video blackjack o il keno.

La gamma di giochi offerti significa che i VLT possono attrarre una platea più ampia di giocatori rispetto alle slot machine a giocata singola.

A margine va altresì aggiunto che le slot machine giocate su un VLT sono in gran parte le stesse delle video slot su una macchina autonoma. Anche il video poker su un VLT è quindi essenzialmente lo stesso di quello di una macchina dedicata.

Le slot più giocate in Italia nel 2020

Tra le slot più giocate in Italia nel primo semestre dell’anno 2020 ce ne sono almeno due che hanno attratto un gran numero di giocatori amanti di quelle con temi storici e del genere horror e che sono molto diffusi online e con diversi titoli.

Quelle di seguito descritte sono soltanto alcune delle tante slot online disponibili e che vanno ad affiancarsi ad altre classiche come ad esempio quelle con i simboli della frutta o alla famosa Book of Ra che con a tema l’antico Egitto continua a farla da padrone.

Tra le slot che hanno riscosso il maggior successo in Italia, vanno citate anche quelle con i giochi di carte e con la roulette come ad esempio il blackjack e il poker (tutte le tipologie) per i primi, e le americane, europee e con croupier dal vivo per le seconde.

Premesso ciò, ecco le suddette due slot che risultano tra le più apprezzate dagli italiani nel primo semestre dell’anno 2020.

Hercules HD: la slot più giocata sul mobile

Hercules HD è una slot machine prodotta dal fornitore di provider denominato WorldMatch, ed èambientata nel Colosseo dove il giocatore può condurre un’epica battaglia.

Questa slot nello specifico è ispirata alla leggenda di Ercole con l’atmosfera dell’antica Roma che pervade ogni giro con uomini e donne che indossano la toga, pile di monete d’oro, un antico palazzo e immagini ancora più evocative di quell’epoca.

In questa slot ci sono tra l’altro 5 rulli e ben 100 linee di pagamento oltre che caratteristiche bonus, simboli jolly impilati, moltiplicatori e tanti giri gratuiti. I giocatori si divertono quindi a ripercorrere l’antica leggenda di Ercole figlio di Zeus mentre girano verso la propria grandezza in questa intrigante slot!

Scommettere è anche molto facile con Hercules; infatti, i giocatori possono selezionare il numero di linee che vogliono tra le 100 disponibili facendo clic sui simboli più e meno per spostarsi da un minimo di 20 linee di pagamento (in gruppi di 20), fino a raggiungere il massimo di 100 linee di pagamento.

A margine è importante sottolineare che questa slot è stata nel primo semestre del 2020 una delle più giocate dagli italiani sui dispositivi mobili.

Book of Pharaon: La slot con il tipico tema egizio

La slot Book of Pharaon, è un altro nuovo gioco di slot sviluppato dalla WorldMatch ed è ispirata ai classici misteri dell’antico Egitto. Inoltre presenta simboli tipici come lo scarabeo, l’occhio di Horus e la maschera di Tutankhamon.

Il gioco si snoda su 5 rulli e 50 linee di pagamento, insieme a simboli jolly, premi moltiplicatori e un gran numero (molto frequenti) di giri gratuiti.

Scommettere su questa slot con a tema l’antico Egitto tra l’altro è facile e soprattutto semplice poiché i giocatori sono in grado di selezionare il numero di linee che vogliono giocare tra 1, 5, 10, 25 oppure optare per tutte le 50 insieme al loro livello di scommessa che va da 1 a 8.