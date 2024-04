Quali sono le città più ricche della Provincia di Taranto?

Pubblicità in concessione a Google

C’è una particolare classifica che sta facendo discutere nelle ultime ore: è quella relativa ai redditi degli italiani per l’anno di imposta 2022.

Pubblicata questa mattina su diversi media la mappa entra nello specifico e prende in considerazione anche la Puglia e la Provincia di Taranto.

La città più ricca, per redditi dichiarati, è Lecce. Il capoluogo del salento supera anche le metropoli di Bari.

Al terzo posto della classifica, superando anche Taranto che è quarta, c’è Leporano.

Ecco la classifica in Puglia:

Lecce 23.033 euro Bari 22.419 Leporano 20.641 Taranto 20.355 Maglie 19.487 Sternatia 19.288 Valenzano 19.088 San Giovanni Rotondo 18.952 Carosino 18.915 Cavallino 18.879

Vi è da considerare che sopra ai 18mila euro ci sono anche Giovinazzo, Molfetta, San Giorgio Ionico (€ 18.562), Monteiasi (€ 18.403), San Cassiano, Acquaviva delle Fonti, Bitetto e Bitritto.

Grottaglie? Ferma a € 17.399. Il resto della provincia: Martina Franca € 17.596, Massafra € 16.418, € Statte 17.861, Fragagnano € 16.767, Lizzano € 15.074, Manduria € 15.397, San Marzano di San Giuseppe € 15.947, Crispiano € 17.855, Mottola € 16.006, Avetrana € 13.528, Maruggio € 15,838 , Torricella € 14.221, Ginosa € 14.770, Palagiano € 15,673, Palagianello € 15.600, Castellaneta € 16.946.

In provincia di Brindisi € 16.196 per Francavilla Fontana, € 17.893 per Ostuni, € 14.700 per Ceglie Messapica e € 14.855 per Villa Castelli.