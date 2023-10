Pubblicità in concessione a Google

“Quante e come sono state utilizzate le risorse per la stagione estiva grottagliese. Esiste un conflitto di interessi per qualche consigliere?”



Questa la Interpellanza presentata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale dal Gruppo consiliare del PD di Grottaglie: