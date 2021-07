Questa sera Annalisa protagonista, da Grottaglie, su Battiti Live

Oltre ai tanti artisti che calcheranno il main stage di Otranto, come di consueto saranno trasmesse le esibizioni registrate on the road a maggio ed in questa puntata ci sarà anche quella di Annalisa nella suggestiva corte del Castello Episcopio di Grottaglie.

Annalisa questa sera sarà protagonista, da Grottaglie, su Battiti Live.

La cantautrice italiana sarà all’interno della quarta puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021. L’evento è trasmesso su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionor-ba.it e norbaonline.it.

E’ quanto rende noto l’assessore Mario Bonfrate, con un post sui social.

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa (Savona, 5 agosto 1985), è una cantautrice italiana.

Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con due gruppi musicali, è divenuta nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big).

Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, giungendo nona nel 2013 con Scintille,[7] quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, terza nel 2018 con Il mondo prima di te e settima nel 2021 con Dieci.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia. Inoltre è stata scelta per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all’OGAE Song Contest 2013, dove si classifica terza e ha ottenuto quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids’choice awards e agli MTVStarOf2015.