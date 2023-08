Pubblicità in concessione a Google

“Questo è un piccolo scorcio dello spettacolo mattutino..” è quanto scrive il sindaco di Maruggio mostrando delle foto che mostrano lo stato in cui sono state lasciate le spiagge dai frequentatori.

“Solo per l’amore e per il rispetto che nutriamo per le nostre spiagge e per le nostre dune non do l’ordine di lasciarle così per tutta la settimana.. solo per farvi vivere nella mondezza in cui meritate di stare”, scrive il primo cittadino.

Le immagini lasciano davvero l’amaro in bocca: