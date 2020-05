La Questura di Taranto comunica che a partire da martedì 19 maggio p.v. e fino a nuove disposizioni, l’Ufficio Immigrazione riceverà solo su appuntamento che verrà fissato telefonicamente a cura dello stesso Ufficio per il ritiro dei permessi di soggiorno già pronti.

Sarà inoltre possibile richiedere appuntamenti per la presentazione di nuove istanze di competenza della Questura ( permessi per familiari di cittadino U.E., cure mediche, richieste asilo ex motivi umanitari, protezione sussidiaria, minore età , assistenza minori, etc.) inviando richiesta alla seguente mail: hotspot.ta@poliziaidistato.it

Per tutte le altre tipologie di richieste di permesso di soggiorno per cui è prevista la presentazione tramite “kit postale”, gli appuntamenti saranno, come sempre, comunicati dalle poste italiane secondo una calendarizzazione che terrà conto delle esigenze connesse all’emergenza in atto.

Per eventuali informazioni si potrà comunque contattare il numero 099/4620026 dalle ore 8,00 alle 9,00 dal lunedì al venerdì ovvero inviare mail all’indirizzo di posta elettronica suindicato.

Si comunica che la validità dei permessi di soggiorno e dei titoli di viaggio in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 è prorogata per legge fino al 31 agosto p.v.. I permessi per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 sono prorogati automaticamente sino al 31 dicembre p.v..