Il campionato di Serie A è ripartito con il primo turno, che ha già mostrato alcune delle probabili protagoniste per la lotta scudetto. Tuttavia non è ancora semplice azzeccare quali potrebbero essere le squadre a contendersi il titolo di campione d’Italia, per via del fatto che la finestra del mercato estivo non si è ancora conclusa. In attesa di capire meglio quali saranno le rose definitive per i top club e per tutte le altre squadre che compongono il campionato di Serie A, andiamo a dare uno sguardo alle quote scudetto per questa stagione.

Quali sono le più autorevoli candidate per il titolo?

Attraverso la visione del sito scommesse calcio più autorevole e attendibile, scopriamo quali sono le quote per la vittoria dello scudetto, di quest’anno.

I più autorevoli e accreditati bookmaker italiani ed esteri, puntano forte sull’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono arrivati in finale di Champions League lo scorso anno, ma in seguito hanno operato un rinnovamento e ringiovanimento della rosa, in termini di età media.

L’Inter di Inzaghi è la candidata principale per il titolo?

Sono andati via pilastri e colonne della squadra come Marcelo Brozovic, il capitano e portiere Handanovic, il centrale difensivo Milan Skriniar, l’attaccante serbo Dzeko e poi ancora D’Ambrosio, Dalbert, Bellanova e Gagliardini. Fatto ancora più rilevante è andato via Romelu Lukaku, tornato al Chelsea di Pochettino, ma forse in partenza sempre per la nostra Serie A, con destinazione Torino, Continassa.

Nonostante queste illustri e importanti defezioni, l’Inter seguendo un po’ il modello del Napoli scudettato di De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti, ha rinnovato il suo organico con innesti importanti come Marcus Thuram, Davide Frattesi e poi ancora con Juan Cuadrado della Juventus, Carlos Augusto, Yann Sommer, Emil Audero, l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic e il difensore Yann Aurel Bisseck. Insomma una vera e propria rivoluzione, ma che potrà contare su alcuni punti fermi come Niccolò Barella, Bastoni, Lautaro Martinez e via dicendo. Proprio per questo motivo e in virtù del piazzamento Champions ottenuto durante la passata stagione, l’Inter di Inzaghi viene oggi data a 3.00, la quota più bassa tra le candidate per la vittoria scudetto. Si pensi ad esempio alla quota delle romane, Lazio a 18.00 e Roma e 17.00 ma anche a quella del Milan di Pioli dato a 4.50.

Il ritorno della Juve di Max Allegri, tra le candidate per il titolo

La più seria contendente, stando alle quote dovrebbe essere proprio la Juventus di Max Allegri.

Anche la Juventus ha fatto un buon mercato, leggermente di basso profilo forse, cedendo giocatori in esubero e concludendo il proprio rapporto con un fuoriclasse come Angel Di Maria, il quale a dirla tutta ha un po’ deluso e tradito i colori bianconeri con una stagione a fasi alterne. La Juve riparte dal blocco difensivo, dal talento di Rabiot e dai colpi dei suoi attaccanti, come Vlahovic, Milik, Kean e soprattutto il ritrovato Federico Chiesa. La quota della Juventus, che bisogna ricordare, non disputerà le coppe europee quest’anno, è stata fissata tra 3.50 e 3.85. Mezzo punto in meno rispetto al Napoli campione d’Italia.

Il Napoli campione d’Italia in carica, riparte da Garcia

Napoli che avendo perso il suo condottiero, Luciano Spalletti, nonché uno dei pilastri della squadra, il sudcoreano Kim Min-Jae, viene oggi data a 4.00, come terza migliore candidata per lo scudetto. Napoli che riparte da Rudi Garcia e dai nuovi innesti, con Natan, Cajuste, il ritorno di Zanoli come alternativa a capitan Di Lorenzo, ma soprattutto con l’arrivo sempre più probabile del talentuoso centrocampista spagnolo Gabri Veiga. Dovesse arrivare il calciatore del Celta Vigo, il mercato azzurro sarebbe considerato importante, specialmente con la permanenza di giocatori come Osimhen, Lozano e soprattutto Zielinski.

Al quarto posto per la lotta scudetto, troviamo il Milan di Pioli

La quarta candidata per lo scudetto è oggi il Milan di Stefano Pioli.

Milan che si è mosso in modo audace sul mercato, sia in entrata che in uscita, nonostante la defezione di una potenziale bandiera come Sandro Tonali. I rossoneri sono dati perciò a una quota che oscilla tra 4.50 e 5.00. Passando oltre vediamo come le quote per Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio, siano davvero molto elevate. Tra le quattro, quella messa meglio, per così dire sembra essere proprio la Roma di Josè Mourinho, quotata a 17.00, probabilmente per via di un mercato considerato non all’altezza delle principali contendenti per il titolo. Male anche la Lazio di Maurizio Sarri, che ha perso uno dei pilastri del centrocampo, Milinkovic-Savic e che con buona probabilità non avrà un sostituto come Zielinski, che resterà invece a Napoli alla corte di Garcia.

Quale sarà la squadra rivelazione del torneo, quest’anno?

C’è da stabilire quale sarà la squadra rivelazione del torneo, con un numero di club in lizza, tra cui Monza, Torino, Sassuolo e via dicendo. Diciamo che la stagione è appena iniziata e sarà lunga, spettacolare e tutta da vivere con intensità e divertimento. Per ora però tocca attendere la fine del mercato per conoscere nel dettaglio le rose complete delle 20 squadre di Serie A.