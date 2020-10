“Una donna si è presentata ieri sera al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ostuni con un’intossicazione da funghi. È stato subito contattato l’esperto reperibile del Centro di controllo micologico, attivo dal 1998 nel Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi.”

E’ quanto comunica la stessa ASL.

“Il micologo ha effettuato un’indagine epidemiologica volta a identificare la specie fungina responsabile dell’evento. Sono stati sottoposti alla visione del tecnico della prevenzione funghi simili a quelli che hanno causato l’intossicazione, riconosciuti come Boletus Satanas, il cosiddetto “porcino malefico”, Boletus Rhodoxantus e Leccinum. A quel punto, in collaborazione con il Centro Antiveleni, è stata disposta la terapia corretta. La donna, una 59enne di Ostuni, è fuori pericolo.”

“Ieri mattina – comunica l’ASL – il marito della donna, come fa da anni, è andato a raccogliere funghi nel bosco ostunese di San Biagio, e li hanno poi preparati sott’olio. Questa volta l’imperizia ha colpito e i funghi hanno intossicato la moglie del raccoglitore, che ha manifestato tremori con brividi di freddo, vomito e diarrea. Le prime piogge che fanno seguito a giornate calde e umide favoriscono la fuoriuscita dei funghi. Quello di ieri – continua Amatori – è stato il secondo caso in questa stagione e non sempre va a finire bene: ci si deve rivolgere al Centro della Asl, che si avvale di tre micologi e due laboratori per il riconoscimento delle specie attraverso le spore”.

Ogni anno – continua – si verificano 50-60 intossicazioni e nel 2019 c’è stato un episodio mortale. Nel malaugurato caso d’intossicazione bisogna immediatamente recarsi in ospedale portando eventualmente residui dei funghi cotti, scarti di pulizia o prodotto ancora integro, per permettere l’individuazione della specie”. “Rinnoviamo l’invito a non acquistare o accettare funghi raccolti da persone sprovviste del patentino rilasciato dopo un corso. Anche le persone autorizzate, in ogni caso, sono tenute a mostrare il raccolto agli specialisti della Asl, prima di commercializzarlo. Chi non si attiene a tali prescrizioni è passibile di sanzioni amministrative”.

Il Centro micologico, infatti, è impegnato nel controllo delle partite di funghi spontanei immessi nel circuito commerciale, con il rilascio del certificato di commestibilità, nonché nell’attività di consulenza e certificazione micologica, gratuita, nei confronti dei raccoglitori occasionali.

I funghi, inoltre, vanno cotti per almeno 25-30 minuti in umido, poiché scarsamente digeribili, e consumati soltanto in piccole quantità come condimento o contorno e non in pasti ripetuti e frequenti.

I funghi spontanei possono essere mangiati solo se si è in buona salute e non sono consigliati ad anziani, bambini e donne incinte.