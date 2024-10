Raccolta differenziata a Grottaglie: emanata nuova ordinanza. Ecco cosa cambia

Pubblicità in concessione a Google

Il sindaco di Grottaglie ha emanato una nuova ordinanza, inerente la raccolta differenziata.

L’ordinanza, la n. 229 del 12/10/2024 (Clicca qui per leggere il documento integrale), definisce la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il sistema del “porta a porta” su tutto il territorio del Comune di Grottaglie, contrade comprese, sia svolta, per le utenze domestiche, secondo le modalità di seguito indicate.

I rifiuti dovranno essere conferiti utilizzando gli appositi contenitori e sacchetti ricevuti in dotazione con le seguenti modalità osservando il seguente calendario di raccolta.

Indice

Rifiuti domestici

Rifiuti non domestici del tipo “ristoro”

Frazione ORGANICA UMIDA

Raccolta all’interno di sacchetti compostabili conformi alla norma

UNI EN 13432/2002 e certificati OK COMPOST.

I sacchetti dovranno essere inseriti nel contenitore di colore marrone da litri 25, fornito in comodato d’uso alle utenze, che deve essere esposto, ben visibile e con il manico in avanti, all’esterno della propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 (nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09) di ogni lunedì, mercoledì e sabato.

Frazione secca di CARTA e CARTONE

I rifiuti di carta e cartone devono essere introdotti, previa riduzione di volume, sfusi o con buste di carta a cura dell’utente che, una volta pieni, dovranno essere chiusi e riposti nel contenitore da 50 litri di colore blu fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile e con il manico in avanti, all’esterno della propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 24.00( nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ) di ogni venerdì.

Frazione secca multimateriale di PLASTICA E METALLI

I rifiuti di imballaggio in plastica e metalli devono essere introdotti, previa riduzione di volume ed eventuale risciacquo, in sacchi a perdere di colore trasparente a cura dell’utente che, una volta pieni, dovranno essere chiusi e riposti nel contenitore da 50 litri di colore giallo fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile e con il manico in avanti, all’esterno della propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 24.00( nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ) di ogni giovedì.

Frazione secca del VETRO

I rifiuti di imballaggio in vetro devono essere introdotti, previo eventuale risciacquo, nel contenitore da 50 litri di colore verde fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile e con il manico in avanti, all’esterno della propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 (nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ) secondo il seguente calendario:

 Ogni lunedì nelle zone ricomprese nell’area nord delimitata dalle vie Madonna di Pompei ed Ennio;

 Ogni mercoledì nelle zone ricomprese nell’area sud delimitata dalle vie Madonna di Pompei ed Ennio;

Frazione SECCA RESIDUA della raccolta differenziata

I rifiuti non conferibili nelle frazioni recuperabili di cui sopra o non ulteriormente differenziabili attraverso i restanti sistemi di raccolta devono essere introdotti, previa riduzione di volume, in sacchi a perdere di colore trasparente a cura dell’utente che, una volta pieni, dovranno essere chiusi e riposti nel contenitore da 50 litri di colore grigio fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile e con il manico in avanti, della propria abitazione, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ) di ogni martedì.

Rifiuti Urbani Pericolosi consistenti in Medicinali Scaduti, Pile esauste e contenitori vuoti etichettati “T” e/o “F”

Tali rifiuti si dovranno conferire negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori specifici di tali prodotti dotati degli appositi contenitori interni o presso i contenitori stradali posizionati nell’abitato o presso il Centro Comunale di Raccolta.

Rifiuti INGOMBRANTI e RAEE (frigoriferi, cucine, lavatrici, mobili, materassi, ecc.)

Tali rifiuti vanno conferiti attraverso il servizio di ritiro domiciliare gratuito previa prenotazione al numero verde dell’appaltatore 800 131026 – 06 40065212, attivo h. 24 per 365 giorni /anno, nonché attraverso il numero whatsapp 342 3006502 e l’app “DifferenziAPP” con i seguenti limiti di accettabilità:

 quantità:non superiore a n.4 pezzi;

 peso: totale non superiore a kg.100; a pezzo non superiore a kg 25;

 dimensioni: lato maggiore non superiore a mt. 2,5.

I rifiuti ingombranti prenotati dovranno essere lasciati sul piano strada della propria abitazione o, ove ciò arrecasse intralcio o pericolo ai passanti o alla circolazione veicolare, in altro punto concordato con l’appaltatore, le ore 24.00 e le ore 06.00 del giorno comunicato (mercoledì e venerdì). Sui rifiuti dovrà essere riportato il codice comunicato al momento della prenotazione dall’operatore del numero verde. I predetti rifiuti potranno essere conferiti anche presso il Centro Comunale di Raccolta.

Frazione organica verde degli sfalci di potatura

Per le utenze domestiche che provvedono ineconomia alla potatura del verde ornamentale dei propri giardini e aree verdi private, comuni agli stabili condominiali, e per un quantitativo massimo di 1 metro cubo, è previsto il ritiro gratuito di sfalci di potatura previa prenotazione al NUMERO VERDE 800131026– 06 40065212, attivo h. 24 per 365 giorni /anno, nonché attraverso il numero whatsapp 342 3006502 e l’app “DifferenziAPP”. Il ritiro avviene dal ciglio strada esterno all’abitazione nel giorno comunicato dall’appaltatore (lunedì, mercoledì e sabato). Gli sfalci di potatura dovranno essere depositati dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ), avendo cura di legare in fascine le ramaglie e introdurre il fogliame e il residuo erboso all’interno di sacchi a perdere, a cura dell’utenza. I predetti rifiuti potranno essere conferiti anche presso il Centro Comunale di Raccolta.

Servizio pannolini/pannoloni

È previsto il ritiro giornaliero (7/7) attivabile mediante richiesta a mezzo posta elettronica agli indirizzi igiene.urbana@avrgroup.it e ggdd@comune.grottaglie.ta.it producendo la

documentazione richiesta. I predetti rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità e gli orari previsti per le altre frazioni di rifiuto.

All’interno dei contenitori ricevuti in dotazione non devono essere introdotti rifiuti speciali non assimilabili per i quali le utenze non domestiche sono tenute all’avvio a smaltimento / recupero a propria cura e spese e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Eventuali conferimenti illeciti daranno corso al mancato svuotamento del contenitore ed all’automatica segnalazione alle autorità competenti.

Che la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il sistema del “porta a porta” su tutto il territorio del Comune di Grottaglie, contrade comprese, sia svolta, per le utenze non domestiche, secondo le modalità di seguito indicate.

Frazione ORGANICA UMIDA

Raccolta all’interno di sacchetti compostabili conformi alla norma UNI EN 13432/2002 e certificati OK COMPOST. I sacchetti dovranno essere inseriti nel contenitore di colore marrone fornito in comodato d’uso alle utenze, che deve essere esposto, ben visibile all’esterno dell’attività, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al

30/09 )

Relativamente alle Utenze non Domestiche del tipo “Ristoro“

Previsto il ritiro dal lunedì al sabato nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ed il ritiro giornaliero nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09.

Frazione secca di CARTA e CARTONE

I rifiuti di carta e cartone devono essere introdotti, previa riduzione di volume, nel contenitore di colore blu fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile all’esterno dell’attività, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ).

Il ritiro della carta avverrà nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e, nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 nelle giornate del lunedì e mercoledì.

Il ritiro del cartone avverrà nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 tutti i giorni e, nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 nelle giornate dal lunedì al sabato.

Frazione secca di PLASTICA E METALLI I rifiuti di plastica e metalli

Devono essere introdotti, previa riduzione di volume ed inserimento in sacchi trasparenti a perdere a cura dell’utente, nel contenitore di colore giallo fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile all’esterno dell’attività, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09).

Il ritiro avverrà nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 tutti i giorni e, nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 nelle giornate del martedì, giovedì e sabato.

Frazione secca del VETRO

I rifiuti in vetro devono essere introdotti, nel contenitore di colore

verde fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile all’esterno dell’attività, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore 22.00 alle ore 02.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ).Il ritiro avverrà nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 tutti i giorni e, nel periodo ricompreso

dal 01/10 al 31/05 nelle giornate del mercoledì e sabato.

Frazione SECCA RESIDUA della raccolta differenziata

I rifiuti non conferibili nelle frazioni recuperabili di cui sopra o non ulteriormente differenziabili attraverso i restanti sistemi di raccolta devono essere introdotti, previa riduzione di volume, in sacchi trasparenti a perdere a cura dell’utente che, una volta pieni, dovranno essere chiusi e riposti nel contenitore di colore grigio fornito in comodato d’uso che deve essere esposto, ben visibile all’esterno dell’attività, dalle ore 20.00 sino alle ore 24.00 ( nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 ) e dalle ore22.00 alle ore 06.00 ( nel p eriodo ricompreso dal 01/06 al 30/09 ).

Il ritiro avverrà, nel periodo ricompreso dal 01/06 al 30/09, nelle giornate del martedì e della domenica e, nel periodo ricompreso dal 01/10 al 31/05 nella giornata del martedì.

CONDOMINI

Relativamente ai condomini che avranno richiesto la dotazione dei carrellati, gli stessi

dovranno essere esposti, nei giorni ed orari stabiliti per le Utenze Domestiche, da persona

specificamente incaricata

OPERATORI COMMERCIALI DEL MERCATO SETTIMANALE

Gli operatori commerciali del mercato settimanale dovranno curare la pulizia dell’area loro assegnata per la propria attività di vendita, avendo cura di non abbandonare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta.

Pertanto, al termine delle attività di vendita, dovranno differenziare i rifiuti come sotto specificato e depositarli negli appositi contenitori distribuiti in modo omogeneo in tutta l’area del mercato nel seguente modo:

– gli imballaggi in carta e cartone dovranno essere raccolti separatamente, appiattiti ed introdotti in un altro cartone di dimensioni idonee a contenerli e lasciati ordinatamente nella propria area di vendita;

– i rifiuti di plastica e metalli dovranno esser raccolti separatamente e depositati all’interno di sacchi a perdere trasparenti di propria fornitura e lasciati ordinatamente nella propria area di vendita;

– il rifiuto secco residuo della raccolta differenziata (indifferenziato) dovrà essere raccolto separatamente ed introdotto in comuni sacchetti a perdere di propria fornitura lasciati ordinariamente nella propria area di vendita;

– cassettine di legno e/o plastica dovranno essere accatastate ordinatamente nella propria area al termine delle attività di vendita.

CIMITERO COMUNALE

I cittadini che conferiscono rifiuti nei contenitori presso il Cimitero comunale devono:

separare la frazione organica consistente in fiori e piante conferendola nei contenitori carrellati di colore marrone presenti nell’area ed appositamente identificati; conferire i restanti rifiuti negli altri contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani presenti nell’area ed appositamente identificati.

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

Tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte nell’elenco contribuenti TARI possono altresì conferire tutte le frazioni di rifiuto recuperabili ed assimilabili, preventivamente e correttamente differenziate per frazioni merceologiche, direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Viale Stazione che osserverà i seguenti orari di apertura:

– lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30;

– martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

– domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (domeniche festive escluse).

È FATTO DIVIETO

1. di esporre la frazione organica utilizzando sacchi e/o sacchetti diversi da quelli compostabili;

2. di introdurre, nel sacco contenente il rifiuto indifferenziato, frazioni di rifiuto per le quali è attivo il circuito di

raccolta differenziata.

ORDINA

– di custodire i contenitori per il conferimento all’interno delle proprie abitazioni;

– esporre i suddetti contenitori, nei giorni ed orari stabiliti, davanti alla abitazione o presso le aree concordate con il gestore del servizio e accessibili agli operatori;

– di mantenere gli stessi in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro;

Le utenze NON DOMESTICHE devono

– custodire i contenitori all’interno del proprio esercizio;

– esporli, nei giorni ed orari stabiliti, a davanti all’immobile o presso le aree concordate con il gestore delservizio e accessibili agli operatori;

– mantenerli in buono stato in modo da garantirne l’igiene, la pulizia ed il decoro.

Eccezioni all’obbligo di depositare i contenitori all’interno del proprio esercizio potranno essere espressamente autorizzate, se ne ricorrano le condizioni, previa acquisizione di parere espresso dalla Polizia Locale. In tale ipotesi i contenitori dovranno essere adeguatamente coperti con struttura in legno di colore bianco o marrone al fine di salvaguardare il decoro urbano e dotati di sistemi di chiusura con lucchetto per consentire adeguato controllo.

Le predette autorizzazioni devono essere esibite, su richiesta, del personale addetto al controllo.

VIETA

 l’introduzione di rifiuti recuperabili nei contenitori del secco residuo non riciclabile;

 l’utilizzo dei sacchetti distribuiti per usi diversi dalla raccolta dei rifiuti o per contenere frazioni differenti rispetto

a quelle per cui sono stati consegnati;

 il deposito nei contenitori di materiali accesi o incandescenti (cenere calda, ecc.);

 l’abbandono di materiali voluminosi, ingombranti e rifiuti inerti;

 l’introduzione nei contenitori del secco residuo di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

 l’introduzione negli appositi contenitori di materiali e rifiuti diversi da quelli previsti. I conferimenti saranno assoggettati ad un sistema di controllo dei materiali conferiti mediante l’apposizione sul contenitore di avvisi di colore giallo per non conformità lievi, che prevedono comunque lo svuotamento del contenitore, e adesivi di colore rosso per non conformità gravi;

– Le infrazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) e in base all’Ordinanza Sindacale n. 156 del 13/08/2024 “Divieto di abbandono di rifiuti all’interno del territorio comunale di Grottaglie, pulizia aree in concessione e conseguenti sanzioni” fatte salve eventuali altre responsabilità previste dalle norme di legge vigenti.