Pubblicità in concessione a Google

Domani, sabato 17 Luglio in Piazza Principe di Piemonte, Grottaglie in Azione, sezione locale del movimento politico fondato da Carlo Calenda e Matteo Ricchetti, aderendo alla campagna di tesseramento lanciata a livello nazionale, sarà presente con un proprio banchetto per raccogliere le adesioni al movimento e fornire tutte le informazioni necessarie sulle iniziative locali e nazionali.

Pubblicità in concessione a Google

“In questa occasione inoltre, “Grottaglie in Azione” insieme al “Comitato per l’Ospedale San Marco”, ad “Obiettivo Comune” e a tutte le altre forze politiche che fanno parte della coalizione politica di “Grottaglie Domani”, riapriranno la sottoscrizione di un’istanza da indirizzare al Presidente della Regione Puglia ed al Direttore Generale della ASL di Taranto per la immediata riapertura del Pronto Soccorso H24 presso il nostro Ospedale San Marco, inopinatamente chiuso e depotenziato a punto di primo soccorso. “

Si legge in una nota diffusa da Azione.

Gli orari di apertura del banchetto saranno i seguenti: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 22.00. Dalle ore 11.00 presso il banchetto di “Grottaglie in Azione” sarà presente anche il candidato Sindaco della coalizione “Grottaglie Domani”, Alfredo Traversa. Seguiranno aggiornamenti in caso di maltempo.