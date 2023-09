Pubblicità in concessione a Google

Raf, autore di brani indimenticabili, si esibirà il 15 settembre a Francavilla Fontana, a conclusione dei festeggiamenti in onore della Patrona della città, la Madonna della Fontana.

Pubblicità in concessione a Google

L’artista terrà un concerto in piazza Giovanni XXIII con ingresso gratuito.

Raf a Francavilla Fontana. Conosciamo l’artista

Raf, nome d’arte di Raffaele Riefoli è un cantautore italiano. Nato nel 1959 a Margherita di Savoia , a 17 anni si trasferisce a Firenze dove consegue il diploma e successivamente si iscrive alla facoltà di architettura.

Si trasferisce a Londra dove fonda, insieme a Ghigo Renzulli, futuro chitarrista del gruppo rock Litfiba, un gruppo rock/punk, i Cafè Caracas, con i quali incide una cover di Mina Tintarella di luna. Lavora come cameriere, e si mantiene con i suoi risparmi. Un giorno incontra Giancarlo Bigazzi con cui forma un sodalizio che gli vale i primi passi della sua carriera. Torna poi a Firenze.

I successi discografici di Raf

Nel 1983 nasce l’album Self control, suo primo successo discografico. Nel 1987, scrive la musica di Si può dare di più, cantata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, che si aggiudica il Festival di Sanremo 1987. Lo stesso anno, arriva terzo all’Eurovision Song Contest 1987 in coppia con Umberto Tozzi con Gente di mare.

Nel 1988 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con Inevitabile follia. L’anno dopo, torna a Sanremo con Cosa resterà degli anni ’80, inclusa nell’album Cosa resterà…, che contiene anche Ti pretendo, con la quale vince il Festivalbar 1989.

Nel 1991, ancora a Sanremo, presenta Oggi un Dio non ho, a cui segue l’album Sogni …è tutto quello che c’è, che contiene altri successi: Interminatamente (pubblicato come singolo prima del Festival) e Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è.

Vince di nuovo il Festivalbar nel 1993 con Il battito animale, incluso nell’album Cannibali dal quale verranno poi estratti altri due singoli, Due e Stai con me, album di buon successo discografico.

Nel giugno del 1995 viene pubblicato Manifesto. Il singolo d’apertura è Sei la più bella del mondo. I singoli successivi saranno Il suono c’è, Dentro ai tuoi occhi e Prima che sia giorno.

Nel 2001 arriva Iperbole, anticipato dal singolo Infinito che gli fa aggiudicare il premio radiofonico al Festivalbar. L’album ottiene successo grazie anche agli altri tre singoli estratti (Via, Nei silenzi e Oasi). L’album seguente viene pubblicato nella primavera del 2004, intitolato Ouch il cui brano trainante è la ballata In tutti i miei giorni.

Nel 2006 pubblica l’album Passeggeri distratti. Il 26 settembre 2008 pubblica Metamorfosi. Il 30 ottobre 2009 viene pubblicato Soundview. L’album Numeri esce nella primavera 2011.

Nell’autunno 2012 esce Le ragioni del cuore. Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo, a distanza di 24 anni dall’ultima volta, con il brano Come una favola. Viene colpito da una bronchite e, al termine della quarta serata, il suo brano è tra i quattro esclusi dalla finale. A giugno pubblica l’album Sono io.

Il 21 ottobre 2018 esce il singolo scritto da Raf, Come una danza, in duetto con Umberto Tozzi,i due faranno concerti in tutta Italia insieme sia nei palazzetti che nei teatri e da questo tour nel 2019 esce un doppio album dal vivo chiamato Due, la nostra storia.

Il 24 giugno 2022 pubblica, a distanza di 7 anni dall’ultimo, il nuovo singolo Cherie. Il 27 aprile 2023 pubblica un nuovo singolo: 80 Voglia di te.

Raf a Francavilla Fontana per la festa patronale

La Città di Francavilla Fontana celebra ogni anno la Madonna della Fontana con un ricco programma di festeggiamenti sia religiosi che civili. Quest’anno, dall’11 al 15 settembre la grande festa proporrà una fusione tra tradizione, cultura e spettacolo.

Venerdì 15 settembre in Piazza Giovanni XXIII alle 21.30 sarà di scena Raf, uno dei cantautori più ascoltati e apprezzati della musica italiana, che si esibirà in una tappa del tour “La mia casa”.

“Con Raf – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – chiudiamo la stagione dei concerti estivi in Piazza Giovanni XXIII. Un bilancio assolutamente positivo che ha portato nella nostra Città migliaia di visitatori in occasione dei concerti di Roberto Vecchioni, Tiromancino, Eugenio Finardi e dei grandi interpreti del jazz.”

Raf nel corso della serata presenterà, oltre al nuovo singolo “80 voglia di te”, i grandi successi che lo hanno reso una vera e propria star apprezzata da un pubblico intergenerazionale.

Il nuovo brano anticipa l’uscita del disco “La mia casa” atteso nelle prossime settimane. Come spiega lo stesso Raf: «La mia Casa è un concept, un libro, una canzone e un tour. La mia casa è fatta di viaggi, di strada, di musica, di poesia, di concerti, di palchi; di persone che incontro. Ci sarà spazio per nuove sonorità, brani inediti, per il divertimento e soprattutto per nuove emozioni».

“Come ogni 15 settembre – conclude il Sindaco Denuzzo – sarà una occasione speciale per venire a trovarci perchè la nostra comunità si riunirà in occasione della Festa Patronale creando un dialogo sospeso tra spettacolo e tradizione. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata all’insegna della musica italiana d’autore.”

Il concerto, che è inserito nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale, chiuderà i festeggiamenti in onore della Madonna della Fontana. Ingresso gratuito.