Era il 1955 quando il giornalista francese Gabriel Hanot ideò la Coppa dei Campioni d’Europa, che successivamente sarebbe diventata la Champions League, torneo protagonista di tutti i palinsesti delle scommesse online.

La prima edizione si tenne nello stesso anno nella stagione 1955 – 1956 parteciparono 16 squadre, il Milan era l’unica italiana presente ma a spuntarla fu il Real Madrid, che vinse 4 – 3 contro lo Stade de Reims nella finale al Parco dei Principi di Parigi.

La prima partita di Coppa dei Campioni fu disputata il 4 settembre 1955 fra Partizan Belgrado e Sporting Lisbona, la gara terminò 3 – 3 e in quel giorno il calcio diventò letteratura sportiva.

Nella seconda edizione della Coppa dei Campioni ci fu un club italiano a raggiungere la finale, stiamo parlando della Fiorentina, ma al Santiago Bernabeu i Blancos giocavano in casa e vinsero anche la seconda coppa consecutiva.

I record del Real Madrid: la squadra più vincente di Champions

I Blancos rappresentano il club più vincente della Champions League e Coppa dei Campioni da sempre, perché il Real Madrid vinse le prime edizioni realizzando anche il record di 5 trionfi consecutivi.

Attualmente i Blancos hanno vinto 14 volte la Champions League. Il calciatore che ha vinto più Champions è Francisco Genito, che ha vinto nelle prime 5 edizioni e nel 1966, sempre con il Real Madrid.

Diavoli Rossoneri: miglior club italiano In Champions League

Al secondo posto delle squadre più vincenti di sempre in Champions c’è il Milan.

I Diavoli possono vantare ben 7 Champions League in bacheca, di queste, Maldini e Costacurta erano presenti 5 volte e restano al top per quanto riguarda i calciatori più vincenti della Coppa dei Campioni: praticamente hanno vinto quanto CR7.

La Juventus è la peggiore finalista della Champions

I Bianconeri detengono un record negativo che resta comunque un indice del blasone che il club possiede, perché in totale, la Juventus è arrivata 9 volte in finale, vincendo 2 Coppe dei Campioni e perdendo in 7 occasioni.

Migliori calciatori della Coppa dei Campioni e Champions

A parte Francisco Genito che ha vinto 6 volte la Coppa dei Campioni, ci sono tantissimi altri calciatori che hanno scritto la storia della Champions League e due di questi sono Ronaldo e Messi.

Il portoghese ha vinto 5 volte mentre il Campione del Mondo argentino ha trionfato 4 volte, il record di gol è di CR7 con 141 reti, seguito dalla Pulce con 129 gol. Chiude il podio Robert Lewandowski con le sue 91 marcature.

Anche per quanto riguarda il numero di presenze, Cristiano Ronaldo è al primo posto con 187 gare disputate, segue Casillas con 181 partite di Champions e chiude il podio Messi con 163.

I migliori calciatori italiani in entrambe le classifiche si trovano al decimo posto. Inzaghi è il miglior goleador italiano in Champions con 50 gol, mentre Paolo Maldini è il giocatore con più presenze nella Coppa dalle grandi orecchie: 139.

Curiosità nelle curiosità: entrambi hanno giocato nel Milan, Maldini per tutta la sua carriera, Inzaghi dal 1997 al 2001 nella Juve e dal 2001 al 2012 nel Milan.

Ancelotti – Zidane 4 – 3

In questa speciale sfida si affrontano due allenatori capaci di scrivere la storia dei record della Champions, perché Carlo Ancelotti è il commissario tecnico più vincente in assoluto, con 2 edizioni vinte alla guida del Milan e 2 con il Real.

Il Campione del Mondo francese è l’unico allenatore ad aver vinto la Champions per 3 anni consecutivi, con quale squadra? Il Real Madrid, ovvio. Una vera testata alle statistiche, da parte di Zinedine Zidane.