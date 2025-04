Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato un avviso per la nomina degli scrutatori per il Referendum del 8 e 9 giugno 2025. Ecco quanto comunica:

Si informa che, in occasione delle consultazioni referendarie fissate per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, la Commissione Elettorale Comunale procederà, in una data compresa tra il 14 e il 19 maggio 2025, alla nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali.

In linea con quanto stabilito nelle precedenti consultazioni elettorali e come confermato da ultimo con il verbale n. 15 del 30 aprile 2024 relativo alle elezioni europee, la Commissione ha deciso di conferire priorità nella nomina degli scrutatori titolari e supplenti a:

studenti non lavoratori,

inoccupati,

disoccupati,

cassintegrati,

lavoratori precari,

purché regolarmente iscritti nell’Albo degli Scrutatori del Comune di Grottaglie, di età non superiore ai 50 anni e che non abbiano già svolto la funzione di scrutatore nell’ultima consultazione elettorale.

Gli interessati dovranno manifestare la propria disponibilità compilando in ogni sua parte l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie, sottoscrivendolo e inviandolo all’indirizzo email elettorale@comune.grottaglie.ta.it entro e non oltre venerdì 9 maggio 2025.

Qui è disponibile il modulo da compilare: https://www.comune.grottaglie.ta.it/it/news/avviso-di-selezione-per-la-nomina-degli-scrutatori-ai-referendum-8-e-9-giugno-2025?type=3