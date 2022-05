Pubblicità in concessione a Google

È stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei 5 referendum abrogativi sulla giustizia dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale (sentenze 16 febbraio – 8 marzo 2022, nn. 56, 57, 58, 59 e 60).

La commissione elettorale del Comune di Grottaglie rende noto che, in base a quanto deliberato con verbale n. 2 del 18/02/2018, intende conferire priorità, nella nomina degli scrutatori, titolari e supplenti, da inviare agli uffici di sezione, per le consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 a: studenti, inoccupati, disoccupati, cassintegrati, precari, regolarmente iscritti nell’Albo degli scrutatori, di età non superiore a 50 anni e che non abbiano già svolto le funzioni di scrutatore nella precedente consultazione elettorale.

La condizione di studente, inoccupato, disoccupato, cassintegrato, precario, deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda e autocertificata sull’apposito modulo online con allegata copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre la data del 19 maggio 2022. Clicca qui per compilare il modulo online