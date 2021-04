Pubblicità in concessione a Google

L’Amministrazione Provinciale di Taranto preme sull’acceleratore e consegna, con un anticipo di due mesi rispetto al termine previsto, le integrazioni richieste dalla Sezione Autorizzazioni della Regione Puglia, per l’ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per il progetto di realizzazione della Strada litoranea interna da Talsano ad Avetrana, la celebre Regionale 8.

Si tratta di un passo avanti decisivo nel lungo e complesso percorso burocratico, propedeutico alla cantierizzazione di un’opera attesa da oltre trent’anni dal territorio ionico e che solo negli ultimi due anni ha goduto di un vistoso cambio di passo, grazie all’impulso dato dal Presidente Gugliotti, che ha posto la realizzazione della Regionale 8 come priorità del governo provinciale.

Su indirizzo del Presidente, gli uffici tecnici hanno redatto un progetto adeguato non solo alle risorse effettivamente disponibili (circa 194 milioni di euro), ma soprattutto in grado di rispettare tutte le prescrizioni e le osservazioni della complessa procedura di valutazione d’incidenza ambientale.

Il Settore Viabilità dell’Ente di via Anfiteatro, con la nota 13747 del 26/04/2021, ha infatti trasmesso alla Regione Puglia il corposo fascicolo delle integrazioni.

Si tratta di circa 300 elaborati tecnici, che compongono il consistente progetto definitivo per la realizzazione della strada destinata ad essere il volano dello sviluppo del versante orientale della Terra Ionica.

Con la consegna delle integrazioni, la Provincia di Taranto ora attende il parere della Regione Puglia, che è chiamata ad esprimersi entro 90 giorni, ultimo e definitivo passaggio dell’articolato iter burocratico, per poter pubblicare la gara di appalto e affidare i lavori entro la fine del 2021.

«Oggi è una giornata storica – commenta il Presidente Gugliotti – per la prima volta nella lunga storia della Regionale 8, la Provincia di Taranto ha completato tutti i passaggi tecnici di sua competenza.

Ora attendiamo che la Regione Puglia possa esprimersi sul rilascio dei pareri ambientali. Per agevolare tale lavoro, mercoledì 28 aprile prossimo, abbiamo già concordato con l’Assessore regionale Anna Grazia Maraschio un incontro per illustrare il rilevante lavoro svolto dalla Provincia e per provare a bruciare, quanto più possibile, i tempi.

Sempre in Regione, -conclude Gugliotti-, approfondiremo anche il tema della copertura finanziaria per la realizzazione dell’intera tratta, in un unico lotto da Talsano ad Avetrana, come già manifestato da tutti i rappresentanti istituzionali di Terra Ionica, senza alcuna distinzione di campanile e di colore politico.

Sarebbe davvero una beffa per il territorio tarantino che, a pochi passi dal traguardo e dopo tanti anni di immobilismo, vengano utilizzate diversamente le risorse assegnate a questa opera».