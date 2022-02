Pubblicità in concessione a Google

Ritorna fruibile l’area principe dedicata ai giochi per i piccoli bambini a Grottaglie. Il sindaco annuncia la riapertura a seguito del restyling effettuato nei mesi scorsi.

Area rinnovata, sicura e giochi tutti nuovi. Dopo alcuni mesi di fermo, l’area torna ai bambini con nuovi scivoli e altalene a disposizione dei più piccoli.

L’area è stata oggetto di una profonda rivisitazione voluta dalla amministrazione, già prima delle elezioni, grazie ad uno stanziamento di circa 100 mila euro.

“Un sentito ringraziamento alla disponibilità e generosità dei soci del Rotary Club Grottaglie che hanno donato il nuovo castello. Un ottimo lavoro dell’assessore Giovanni Blasi e dell’ex assessore Vincenzo Fornaro che hanno seguito passo dopo passo il progetto e la realizzazione delle opere.” Commenta Ciro D’Alò.

“L’area non era molto sicura”

“Le vecchie giostrine erano lì da tantissimi anni. In questi anni abbiamo effettuato numerose riparazioni ma i giochi e l’intera area erano in una situazione poco sicura per i nostri bambini.”

Aggiunge il sindaco.

D’Alò invita i cittadini: “Segnalateci eventuali vandalismi”

“Sono entusiasta della qualità dell’intervento e chiedo a tutti i cittadini di darci una mano: segnalate ogni atto di vandalismo, prendiamoci cura tutti di questa bellissima area.

A causa delle restrizioni COVID abbiamo deciso di non effettuare nessuna inaugurazione​ dell’area ma rivedere i nostri piccoli cittadini giocare felici su giostrine nuove e sicure è sicuramente la gratificazione più importante.”