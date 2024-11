Pubblicità in concessione a Google

La prossima settimana segnerà un momento importante per Grottaglie: riprenderanno i lavori per la realizzazione della rotatoria su Piazza IV Novembre e via Partigiani Caduti. Dopo otto mesi di fermo, il cantiere torna a essere operativo, portando con sé nuove prospettive per la mobilità e la vivibilità della nostra città.

Un passo atteso da cittadini e residenti, che vedono in questa opera un elemento cruciale per migliorare il traffico e la sicurezza stradale in una delle aree più strategiche del territorio.

Per conoscere tutti i dettagli e le prospettive di questo intervento, leggi le dichiarazioni del sindaco e scopri come l’amministrazione comunale intende rilanciare il progetto e garantire la sua rapida conclusione.

Il comunicato del sindaco Ciro D’Alò