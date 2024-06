Riapre il Cantiere della Tangenziale di Taranto: “Sarà un’opera strategica”

Pubblicità in concessione a Google

“Riprendono questa settimana i lavori sulla Tangenziale Sud dopo l’incidente in cui ha perso la vita un operaio, lo scorso 9 aprile.”

A darne formale comunicazione l’ente Provincia di Taranto.

” Il lotto in questione è lungo circa tre chilometri e il completamento delle opere è previsto in due mesi, cui seguirà il collaudo. L’arteria stradale dovrebbe essere pronta per l’inizio del prossimo anno scolastico per decongestionare il traffico cittadino. Si tratta di un’opera del valore di oltre 50 milioni di euro che assume una rilevanza strategica per il territorio ionico in quanto rappresenta un passaggio fondamentale per la congiunzione alla “Talsano-Avetrana”, la cosiddetta “Regionale 8”, la strada che collegherà la città di Taranto con il punto più estremo del versante orientale della provincia”.