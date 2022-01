E’ stato riattivato il reparto Covid del Centro ospedaliero militare (Com) di Taranto con il ricovero di due pazienti in fase post acuta provenienti da strutture sanitarie locali.



Bollettino di oggi in Puglia



490 Persone ricoverate in area non critica e 51 in terapia intensiva, è quanto emerge dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia di oggi 12 gennaio 2022.

Sono 3993 i nuovi positivi, 86037 i Test giornalieri.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.298

Provincia di Bat: 258

Provincia di Brindisi: 478

Provincia di Foggia: 406

Provincia di Lecce: 1.000

Provincia di Taranto: 500

Residenti fuori regione: 45

Provincia in definizione: 8