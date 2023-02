Pubblicità in concessione a Google

“Rituali festivi legati al fuoco: richiedere alla Regione i finanziamenti per la “focra” di Grottaglie come elemento identitario della comunità e per il valore storico, religioso e culturale, così come ottenuti per la “focara” di Novoli.“

Questo il tema della mozione del gruppo consiliare del Partito Democratico, diffusa attraverso una nota ai media, a firma Francesco Donatelli, Presidente del Gruppo Consiliare del PD, e presentata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, all’Assessore per la promozione delle tradizioni locali, all’assessore alla cultura, al turismo e al marketing territoriale:

“La Regione Puglia, con la LR n. 1/2018, ha riconosciuto i rituali festivi legati al fuoco come espressione del patrimonio storico e culturale della regione e strumenti di sviluppo e promozione dell’immagine turistica regionale. Sono considerati rituali festivi legati al fuoco tutti quelli eventi che esaltano il fuoco come elemento identitario della comunità e sono caratterizzati da particolare valore storico, religioso e culturale.

L’art. 3 istituisce il registro dei rituali festivi legati al fuoco e gli eventi ivi registrati concorrono a formare il calendario annuale delle manifestazioni storiche. Per tali rituali la Regione Puglia concede contributi per la loro realizzazione. Attualmente nel registro sono iscritti circa 28 eventi dei quali il più importante è la Focara di Novoli che si celebra dal 16 al 18 gennaio in onore di San Antonio Abate, evento che richiama migliaia di visitatori. Con Determina Dirigenziale n. 172 del 06.09.2022 la Regione ha stanziato 60.000 € a favore dei Comuni per gli eventi realizzati nel 2022.

A Grottaglie il culto per San Ciro è caratterizzato da una grande partecipazione popolare con iniziative civili e religiose che richiamano tantissime persone. Tra le iniziative più partecipate vi è l’accensione, il 30 gennaio, della Pira, la Focra, che rappresenta per i fedeli il sacrificio ed il martirio di San Ciro.

La festa del Patrono San Ciro, in quanto evento religioso legato al fuoco ed espressione identitaria della comunità grottagliese, presenta tutti i requisiti per poter essere iscritta al registro regionale al fine di percepire i relativi finanziamenti regionali e contribuire allo sviluppo e alla diversificazione dell’immagine turistica della città di Grottaglie.

Per quanto innanzi illustrato il gruppo consiliare del Partito Democratico, ai sensi dell’art.31 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente MOZIONE con la quale il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e gli Assessori interessati ad attivarsi presso i competenti uffici regionali per l‘iscrizione della festa di San Ciro al registro dei rituali festivi del fuoco al fine per poter avanzare richiesta di finanziamento e pubblicizzare l’evento ai fini turistici.” conclude la nota.