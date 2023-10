Pubblicità in concessione a Google

Rider a Taranto: ecco come richiedere i permessi per APU e ZTL. Aumentano i servizi di consegna a domicilio e i lavoratori, i cosiddetti “rider”, che svolgono queste attività.

L’amministrazione Melucci, avvertendo la necessità di offrire soluzioni per consentire loro di operare nella massima tranquillità, e di conseguenza agevolare gli spostamenti nel centro urbano, ha codificato una serie di indicazioni utili per districarsi tra permessi e autorizzazioni.

Rider a Taranto, come richiedere i permessi

I rider a Taranto, purché riconosciuti e in piena regola, possono infatti richiedere alla Polizia Locale del Comune di Taranto i permessi gratuiti per l’accesso in APU (Area Pedonale Urbana) e ZTL (Zona a Traffico Limitato), ove il mezzo di trasporto utilizzate lo richiedesse.

In particolare, per le consegne effettuate mediante l’utilizzo di motocicli o ciclomotori è possibile richiedere l’accesso alla ZTL di via Duomo e alle APU di via Berardi, via Mignogna, via Massari e piazza Giovanni XXIII. Per l’utilizzo delle corsie preferenziali, invece, questi mezzi non hanno bisogno di alcuna autorizzazione alla luce di quanto disposto dal punto 6) dell’ordinanza dirigenziale di Polizia Locale n. 419 del 04 ottobre 2016. Se le consegne vengono effettuate mediante l’utilizzo di biciclette (che siano “muscolari” o a pedalata assistita) o monopattini, infine, non occorre nessuna autorizzazione per transitare nelle APU e nelle ZTL.

«I riders non sono invisibili – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – appartengono a una categoria sensibile che spesso sostiene ritmi di lavoro eccessivi, una condizione sempre più evidente che ci ha indotto a interrogarci su come potessimo essere loro vicini. Conosciamo le loro esigenze e sensibilizzeremo le attività commerciali, ricordando costantemente le azioni che abbiamo già messo in campo per agevolare chi svolge queste attività».

Le autorizzazioni saranno concesse, previa presentazione dell’istanza reperibile sul sito della Polizia Locale https://poliziamunicipale.comune.taranto.it/, compilata a carico del titolare o legale rappresentante dell’attività o della ditta esercente e inviata ai contatti pm.autorizzazioni.ztl@comune.taranto.it o pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.