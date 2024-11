Rifacimento Strade in Provincia di Taranto. Ecco dove

Pubblicità in concessione a Google

La Provincia di Taranto rifà il look a numerose strade dell’area occidentale di sua competenza.

L’attenzione dell’Amministrazione Melucci è alta non solo sulle arterie a forte

percorrenza, ma anche in quei tratti meno trafficati altrettanto importanti per l’Ente.

Si tratta di quattro strade al confine tra la Puglia e la Basilicata che, nonostante la distanza dal capoluogo ionico, non sono state trascurate. In particolare, la Sp 2 (Ginosa – Bernalda contrada Masseria Tarantini), la Sp 3 (Ginosa – Montescaglioso), la Sp 11 (Ginosa – Bernalda contrada Montedoro) e la Sp 19 (Laterza – Santeramo).

I lavori, che sono durati circa tre mesi, hanno riguardato la stesura del nuovo asfalto con

la manutenzione del piano viabile, l’installazione delle barriere metalliche ed il ripristino

della segnaletica orizzontale e verticale.

In particolare, sulla Sp 3 si è provveduto anche alla regimentazione delle acque sul canale affluente del Bradano con l’installazione di cordoli provvisti di canalette e fossi di guardia rivestiti.

L’ impegno di spesa complessivo è stato di circa 3 milioni di euro in parte finanziati dalla

stessa Provincia ed in parte provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Parliamo di tratti stradali che vedono non solo il passaggio di auto, ma anche di mezzi

pensanti per la forte presenza di imprese che producono conglomerati bituminosi e

cementizi nonché aziende agricole nella zona a cavallo tra le due regioni. La

manutenzione straordinaria era, quindi, un impegno a cui questa Amministrazione non

poteva rimanere indifferente per la sicurezza degli utenti” ha dichiarato il Presidente della

Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci.