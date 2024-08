Rifiuti a Grottaglie. Il Comune avvisa: modifiche ai servizi di raccolta rifiuti e chiusura dell’info-point

Pubblicità in concessione a Google

A causa delle persistenti ondate di calore che stanno interessando il nostro territorio e in considerazione delle disposizioni regionali e comunali volte a tutelare la salute dei lavoratori, il Comune di Grottaglie comunica quanto segue:

Anticipi orari di raccolta: al fine di mitigare i rischi legati allo stress termico, i servizi di raccolta rifiuti subiranno una variazione degli orari di inizio, che saranno anticipati alle ore 5:00 del mattino.

Esposizione rifiuti: si invitano tutti i cittadini a esporre i propri rifiuti all’esterno delle abitazioni con congruo anticipo rispetto all’orario previsto per la raccolta.

Chiusura info-point: Si comunica inoltre che l’info-point ubicato presso il cantiere AVRpA S.p.A. alla via per Montemesola km, 1 resterà chiuso al pubblico per l’intera settimana dal 12 al 17 agosto.