Rigenerazione Urbana: Proseguono i Lavori nel Centro Storico di Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

Continuano senza sosta i lavori di rigenerazione urbana nel cuore della nostra città, un intervento fondamentale per restituire bellezza e autenticità al meraviglioso centro storico di Grottaglie. Il sindaco ha annunciato importanti novità riguardo ai cantieri aperti in diverse strade del centro, con l’obiettivo di rimuovere le coperture d’asfalto installate dalle precedenti amministrazioni e ripristinare il volto storico della città.

In un recente intervento, il sindaco ha dichiarato:

Pubblicità in concessione a Google

“Continuano i lavori di rigenerazione urbana della nostra città e del meraviglioso centro storico.

Stiamo proseguendo con la rimozione dell’asfalto che le passate amministrazioni, nel silenzio generale, hanno utilizzato per coprire le nostre strade storiche.

Da qualche giorno, la ditta ha aperto il cantiere su Via Caputo; a seguire, sarà la volta di Via La Pesa e successivamente di Via Quaranta.

Siamo consapevoli dei disagi e ci scusiamo per questo, ma è proprio l’entusiasmo dei residenti a darci la forza di andare avanti. Se avessimo dato ascolto agli oppositori a tutti i costi, ai disfattisti o – peggio ancora – ai tuttologi del web, oggi ci ritroveremmo ancora con un centro storico coperto di nero e un paese fermo al passato.

Abbiamo il dovere di portare avanti il nostro impegno per realizzare il sogno di una Grottaglie sempre più europea. L’Europa, riconoscendoci i finanziamenti, ha scommesso su di noi e su un progetto che proietta la città nel futuro.