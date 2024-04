Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per la rimozione e lo smaltimento di manufatti in amianto o contenenti amianto presenti in immobili di proprietà privata. L’obiettivo è quello di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, favorendo la bonifica dei manufatti contenenti amianto, materiale altamente pericoloso per la salute.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi e fino al 3 giugno 2024.

Sono ammissibili al contributo i proprietari di immobili privati ubicati nel territorio del Comune di Grottaglie che intendono realizzare interventi di bonifica di manufatti in amianto o contenenti amianto che dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30 novembre 2024.

Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili per interventi di importo fino a € 1.000,00 e l’80% delle spese ammissibili per interventi di importo superiore a € 1.000,00.

Le domande di contributo possono essere presentate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunegrottaglie@pec.rupar. puglia.it.

Tutta la modulistica e le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Comune di Grottaglie all’indirizzo www.comune.grottaglie.ta.it/

L’assessore all’ambiente del Comune di Grottaglie, Maurizio Stefani ha dichiarato: “con questo avviso pubblico vogliamo incentivare i cittadini a rimuovere l’amianto dai loro immobili, tutelando la salute pubblica e l’ambiente. Ringraziamo la Regione Puglia per aver messo a disposizione dei Comuni i fondi necessari per questa importante iniziativa. Invitiamo tutti i cittadini interessati a presentare domanda di contributo”.