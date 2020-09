Pubblicità

Pubblicato il bando Luoghi Comuni per la gestione del Caffè Letterario del comune di Grottaglie, la scadenza è al 20 ottobre.

Una grande opportunità per le organizzazioni giovanili territoriali che mette a disposizione ben € 40.000 per l’avvio delle attività relative al luogo. Presto organizzeremo incontri per illustrare nel dettaglio le opportunità del bando e gli incentivi messi a disposizione.

La riqualificazione della nostro #centro #storico deve passare attraverso la valorizzazione delle nuove generazioni affinché diventino un unicum con il nostro passato.

Descrizione generale dello spazio L’immobile è ubicato nel centro storco di Grottaglie, tra le vie Lupoli e Ricchiuti, ed è costituito da un piano terra con annesso servizio igienico ed un piano primo con relativi servizi annessi, al quale si accede da una scala posta al piano terra. Il piano terra è completamente arredato e completo di attrezzature e relativi impianti per l’attività di bar- caffetteria; il piano superiore è in parte coperto con copertura lignea e in parte scoperto, consentendo ai fruitori un affaccio sulla pubblica via.

Contesto territoriale e sociale Il centro storico di Grottaglie risulta essere ad oggi uno dei centri storici più abitati della provincia ionica. La sua caratteristica principale è la presenza di abitanti autoctoni residenti da generazioni nelle case che furono de propri avi e oggi dei giovani eredi. Nell’ultimo decennio il borgo antico ha visto l’insediamento di una parte di cittadini extracomunitari che hanno ampliato il numero di residenti andato perso durante il fisiologico spopolamento degli anni ’70/’80. Tuttavia permangono situazioni di degrado socio-economico, pertanto è intenzione dell’amministrazione attivare nel borgo antico attività e iniziative di contrasto a tale disagio. Inoltre, negli ultimi anni, grazie a finanziamenti comunali straordinari sono nate nuove attività commerciali e ricettive.

Stato di sicurezza, salubrità e igiene L’immobile è agibile e completo di tutte le certificazioni. Lo stabile è salubre e completamente ristrutturato in ogni sua parte nel 2016.

Punti di forza e criticità Completamente arredato

Ristrutturato

Caratteristico Piano superiore non accessibile ai disabili

Mancanza di parcheggio

Mancanza di attivazione delle utenze

Fruibilità dello spazio L’immobile si trova nella ZTL del borgo antico, pertanto non è raggiungibile con mezzi motorizzati ma accessibile pedonalmente.